https://ria.ru/20240328/putin-1936494347.html

Путин оценил туристический потенциал Запорожской области

Путин оценил туристический потенциал Запорожской области - РИА Новости, 28.03.2024

Путин оценил туристический потенциал Запорожской области

Миллионы туристов захотят поехать на курорты Запорожской области, у региона есть колоссальный туристический потенциал, в том числе для яхтинга, считает... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T22:03

2024-03-28T22:03

2024-03-28T22:03

туризм

запорожская область

россия

владимир путин

евгений балицкий

марат хуснуллин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Миллионы туристов захотят поехать на курорты Запорожской области, у региона есть колоссальный туристический потенциал, в том числе для яхтинга, считает президент РФ Владимир Путин. Путин в режиме видеоконференции в четверг провёл совещание по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных морских курортов. Глава Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту о планах по созданию круглогодичного морского курорта "Приморск", который, по его словам, является самым масштабным на территории новых регионов - его площадь составит порядка 6 тысяч га. Балицкий также попросил Путина поддержать проект. "Безусловно, поддержим, сомнений здесь нет... Это может быть одно из таких мест, которые будут привлекать людей. Сотни тысяч, а может, и миллионы людей поедут сюда с удовольствием", - сказал Путин. Президент указал на то, что надо внимательно посмотреть на транспортную доступность, чтобы людям было удобно добираться до курорта - сейчас ближайший к нему аэропорт находится в 340 км. Он обратил на это внимание и вице-премьера Марата Хуснуллина. "Здесь и марина нужна, наверное, и дорога должна быть хорошая автомобильная. Надо еще что-то продумать. Я вот не вижу здесь никакой марины вообще в плане, а в принципе это было бы интересно для людей, когда будет развиваться яхтинг", - сказал Путин, попросив обратить на это внимание. Он добавил, что Россия решит вопросы, связанные с безопасностью в новых регионах, и планы, о которых идёт речь, должны строиться уже с учётом этой перспективы. "Сейчас надо планировать то, что потребуется тогда, когда эти планы будут реализовываться в полном объеме", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240328/putin-1936490902.html

https://ria.ru/20240328/baykal-1936483931.html

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запорожская область, россия, владимир путин, евгений балицкий, марат хуснуллин