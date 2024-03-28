https://ria.ru/20240328/putin-1936490902.html

Путин оценил туристический потенциал Краснодарского края

Путин оценил туристический потенциал Краснодарского края - РИА Новости, 28.03.2024

Путин оценил туристический потенциал Краснодарского края

Президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов отметил, что у Краснодарского края есть все шансы стать... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T21:40

2024-03-28T21:40

2024-03-28T21:40

туризм

краснодарский край

россия

москва

вениамин кондратьев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов отметил, что у Краснодарского края есть все шансы стать одним из самых посещаемых туристами субъектом РФ, несмотря на то, что он в два раза отстаёт по этому показателю от Москвы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что сейчас все регионы "борются за первое место", добавив, что Краснодарский край его может занять благодаря проекту "Новая Анапа". "У вас есть все шансы, хотя вы в два раза отстаёте по количеству туристов от Москвы и Московской области", - ответил губернатору Путин.

https://ria.ru/20240328/putin-1936490479.html

краснодарский край

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, россия, москва, вениамин кондратьев, владимир путин