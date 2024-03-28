https://ria.ru/20240328/putin-1936490902.html
Путин оценил туристический потенциал Краснодарского края
Путин оценил туристический потенциал Краснодарского края - РИА Новости, 28.03.2024
Путин оценил туристический потенциал Краснодарского края
Президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов отметил, что у Краснодарского края есть все шансы стать... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T21:40
2024-03-28T21:40
2024-03-28T21:40
туризм
краснодарский край
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вениамин кондратьев
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов отметил, что у Краснодарского края есть все шансы стать одним из самых посещаемых туристами субъектом РФ, несмотря на то, что он в два раза отстаёт по этому показателю от Москвы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что сейчас все регионы "борются за первое место", добавив, что Краснодарский край его может занять благодаря проекту "Новая Анапа". "У вас есть все шансы, хотя вы в два раза отстаёте по количеству туристов от Москвы и Московской области", - ответил губернатору Путин.
https://ria.ru/20240328/putin-1936490479.html
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краснодарский край, россия, москва, вениамин кондратьев, владимир путин
Туризм, Краснодарский край, Россия, Москва, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин
Путин оценил туристический потенциал Краснодарского края
Путин: Краснодарский край имеет все шансы стать первым по количеству туристов