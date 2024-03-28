https://ria.ru/20240328/putin-1936490479.html
Путин прокомментировал идею по созданию туркластера в Краснодарском крае
Путин прокомментировал идею по созданию туркластера в Краснодарском крае - РИА Новости, 28.03.2024
Путин прокомментировал идею по созданию туркластера в Краснодарском крае
Россия от создания нового туркластера в Краснодарском крае только выиграет, заявил президент РФ Владимир Путин, обратившись к правительству с просьбой... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T21:36
2024-03-28T21:36
2024-03-28T21:37
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия от создания нового туркластера в Краснодарском крае только выиграет, заявил президент РФ Владимир Путин, обратившись к правительству с просьбой проработать эти вопросы. "Итак, губернатор (Краснодарского края - ред.) поддерживает эту идею (создание туркластера- ред.) саму по себе. Мы обсуждали несколько раз, и Вениамин Иванович (Кондратьев, губернатор Краснодарского края - ред.) у меня был с этими бумагами, с этими предложениями, и другие коллеги неоднократно заходили. Тема интересная, мне кажется, и важная и вот если в таком ключе, как она предлагается, она будет развиваться, этот проект будет развиваться, то, конечно, Россия в целом от этого только выиграет, ну, мне кажется, и Краснодарский край тоже", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. По его словам, есть вопросы, на которые руководитель региона обратил внимание. "Я прошу тогда правительство, Дмитрий Николаевич (Чернышенко- ред.), вас, вместе с губернатором Вениамином Ивановичем проработать, потом зайдите ко мне, пожалуйста, к председателю зайдите, мы вместе посмотрим и поищем решение всем этим вопросам, на которые Вениамин Иванович обратил внимание", - сказал президент. Среди вопросов, которые нужно разрешить, президент отметил водоснабжение, водоотведение, канализацию, очистку вод, инфраструктуру. Глава государства подчеркнул, что всё это должно быть проработано.
https://ria.ru/20240328/putin-1936481970.html
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краснодарский край, россия, владимир путин
Туризм, Краснодарский край, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал идею по созданию туркластера в Краснодарском крае
Путин: РФ от создания нового туркластера в Краснодарском крае только выиграет
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия от создания нового туркластера в Краснодарском крае только выиграет, заявил президент РФ Владимир Путин, обратившись к правительству с просьбой проработать эти вопросы.
"Итак, губернатор (Краснодарского края - ред.) поддерживает эту идею (создание туркластера- ред.) саму по себе. Мы обсуждали несколько раз, и Вениамин Иванович (Кондратьев, губернатор Краснодарского края - ред.) у меня был с этими бумагами, с этими предложениями, и другие коллеги неоднократно заходили. Тема интересная, мне кажется, и важная и вот если в таком ключе, как она предлагается, она будет развиваться, этот проект будет развиваться, то, конечно, Россия в целом от этого только выиграет, ну, мне кажется, и Краснодарский край тоже", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
По его словам, есть вопросы, на которые руководитель региона обратил внимание.
"Я прошу тогда правительство, Дмитрий Николаевич (Чернышенко- ред.), вас, вместе с губернатором Вениамином Ивановичем проработать, потом зайдите ко мне, пожалуйста, к председателю зайдите, мы вместе посмотрим и поищем решение всем этим вопросам, на которые Вениамин Иванович обратил внимание", - сказал президент.
Среди вопросов, которые нужно разрешить, президент отметил водоснабжение, водоотведение, канализацию, очистку вод, инфраструктуру. Глава государства подчеркнул, что всё это должно быть проработано.