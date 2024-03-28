Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал идею по созданию туркластера в Краснодарском крае - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
21:36 28.03.2024 (обновлено: 21:37 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/putin-1936490479.html
Путин прокомментировал идею по созданию туркластера в Краснодарском крае
Путин прокомментировал идею по созданию туркластера в Краснодарском крае - РИА Новости, 28.03.2024
Путин прокомментировал идею по созданию туркластера в Краснодарском крае
Россия от создания нового туркластера в Краснодарском крае только выиграет, заявил президент РФ Владимир Путин, обратившись к правительству с просьбой... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T21:36
2024-03-28T21:37
туризм
краснодарский край
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:158:3088:1895_1920x0_80_0_0_1d22477ee4dd9f6170ac4351499da514.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия от создания нового туркластера в Краснодарском крае только выиграет, заявил президент РФ Владимир Путин, обратившись к правительству с просьбой проработать эти вопросы. "Итак, губернатор (Краснодарского края - ред.) поддерживает эту идею (создание туркластера- ред.) саму по себе. Мы обсуждали несколько раз, и Вениамин Иванович (Кондратьев, губернатор Краснодарского края - ред.) у меня был с этими бумагами, с этими предложениями, и другие коллеги неоднократно заходили. Тема интересная, мне кажется, и важная и вот если в таком ключе, как она предлагается, она будет развиваться, этот проект будет развиваться, то, конечно, Россия в целом от этого только выиграет, ну, мне кажется, и Краснодарский край тоже", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. По его словам, есть вопросы, на которые руководитель региона обратил внимание. "Я прошу тогда правительство, Дмитрий Николаевич (Чернышенко- ред.), вас, вместе с губернатором Вениамином Ивановичем проработать, потом зайдите ко мне, пожалуйста, к председателю зайдите, мы вместе посмотрим и поищем решение всем этим вопросам, на которые Вениамин Иванович обратил внимание", - сказал президент. Среди вопросов, которые нужно разрешить, президент отметил водоснабжение, водоотведение, канализацию, очистку вод, инфраструктуру. Глава государства подчеркнул, что всё это должно быть проработано.
https://ria.ru/20240328/putin-1936481970.html
https://ria.ru/20240328/crimea-1936478527.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_cc9f277d5f3ded3e2cc2710e4c8b0f31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, россия, владимир путин
Туризм, Краснодарский край, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал идею по созданию туркластера в Краснодарском крае

Путин: РФ от создания нового туркластера в Краснодарском крае только выиграет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия от создания нового туркластера в Краснодарском крае только выиграет, заявил президент РФ Владимир Путин, обратившись к правительству с просьбой проработать эти вопросы.
"Итак, губернатор (Краснодарского края - ред.) поддерживает эту идею (создание туркластера- ред.) саму по себе. Мы обсуждали несколько раз, и Вениамин Иванович (Кондратьев, губернатор Краснодарского края - ред.) у меня был с этими бумагами, с этими предложениями, и другие коллеги неоднократно заходили. Тема интересная, мне кажется, и важная и вот если в таком ключе, как она предлагается, она будет развиваться, этот проект будет развиваться, то, конечно, Россия в целом от этого только выиграет, ну, мне кажется, и Краснодарский край тоже", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Путин поручил проработать вопросы ГЧП в сфере туризма
Вчера, 20:38
По его словам, есть вопросы, на которые руководитель региона обратил внимание.
"Я прошу тогда правительство, Дмитрий Николаевич (Чернышенко- ред.), вас, вместе с губернатором Вениамином Ивановичем проработать, потом зайдите ко мне, пожалуйста, к председателю зайдите, мы вместе посмотрим и поищем решение всем этим вопросам, на которые Вениамин Иванович обратил внимание", - сказал президент.
Среди вопросов, которые нужно разрешить, президент отметил водоснабжение, водоотведение, канализацию, очистку вод, инфраструктуру. Глава государства подчеркнул, что всё это должно быть проработано.
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Путин призвал показать туристам все достоинства Крыма
Вчера, 20:05
 
ТуризмКраснодарский крайРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала