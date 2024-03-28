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Путин предложил обсудить решения к обновленному нацпроекту по туризму - РИА Новости, 28.03.2024
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Туризм
 
19:57 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/putin-1936476642.html
Путин предложил обсудить решения к обновленному нацпроекту по туризму
Путин предложил обсудить решения к обновленному нацпроекту по туризму - РИА Новости, 28.03.2024
Путин предложил обсудить решения к обновленному нацпроекту по туризму
Президент России Владимир Путин на совещании по морским курортам предложил обсудить решения, которые лягут в обновлённый нацпроект по туризму. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:57
2024-03-28T19:57
туризм
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по морским курортам предложил обсудить решения, которые лягут в обновлённый нацпроект по туризму. "Сегодня с учётом приоритетов, обозначенных в послании, обсудим конкретные решения, которые должны лечь в основу национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Глава государства отметил, что к реализации проекта надо приступить в начале следующего года. "Напомню, что в формате нацпроекта в сфере туризма совместно с субъектами (Российской - ред.) Федерации и бизнесом мы начали работать ещё в 2021 году. Предложенные системные инструменты подхода показали свою эффективность", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240328/putin-1936473418.html
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россия, владимир путин, общество
Туризм, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин предложил обсудить решения к обновленному нацпроекту по туризму

Путин предложил обсудить конкретные решения к обновленному нацпроекту по туризму

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по морским курортам предложил обсудить решения, которые лягут в обновлённый нацпроект по туризму.
"Сегодня с учётом приоритетов, обозначенных в послании, обсудим конкретные решения, которые должны лечь в основу национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
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Глава государства отметил, что к реализации проекта надо приступить в начале следующего года.
"Напомню, что в формате нацпроекта в сфере туризма совместно с субъектами (Российской - ред.) Федерации и бизнесом мы начали работать ещё в 2021 году. Предложенные системные инструменты подхода показали свою эффективность", - подчеркнул он.
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