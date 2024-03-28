https://ria.ru/20240328/putin-1936476642.html

Путин предложил обсудить решения к обновленному нацпроекту по туризму

Путин предложил обсудить решения к обновленному нацпроекту по туризму - РИА Новости, 28.03.2024

Путин предложил обсудить решения к обновленному нацпроекту по туризму

Президент России Владимир Путин на совещании по морским курортам предложил обсудить решения, которые лягут в обновлённый нацпроект по туризму. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:57

2024-03-28T19:57

2024-03-28T19:57

туризм

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по морским курортам предложил обсудить решения, которые лягут в обновлённый нацпроект по туризму. "Сегодня с учётом приоритетов, обозначенных в послании, обсудим конкретные решения, которые должны лечь в основу национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Глава государства отметил, что к реализации проекта надо приступить в начале следующего года. "Напомню, что в формате нацпроекта в сфере туризма совместно с субъектами (Российской - ред.) Федерации и бизнесом мы начали работать ещё в 2021 году. Предложенные системные инструменты подхода показали свою эффективность", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240328/putin-1936473418.html

https://ria.ru/20240328/rossiya-1936466970.html

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россия, владимир путин, общество