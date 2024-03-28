https://ria.ru/20240328/putin-1936476642.html
Путин предложил обсудить решения к обновленному нацпроекту по туризму
Путин предложил обсудить решения к обновленному нацпроекту по туризму - РИА Новости, 28.03.2024
Путин предложил обсудить решения к обновленному нацпроекту по туризму
Президент России Владимир Путин на совещании по морским курортам предложил обсудить решения, которые лягут в обновлённый нацпроект по туризму. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:57
2024-03-28T19:57
2024-03-28T19:57
туризм
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936253133_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_20cf8c4a1fd714fa5f2e7e54f308ea5d.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по морским курортам предложил обсудить решения, которые лягут в обновлённый нацпроект по туризму. "Сегодня с учётом приоритетов, обозначенных в послании, обсудим конкретные решения, которые должны лечь в основу национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Глава государства отметил, что к реализации проекта надо приступить в начале следующего года. "Напомню, что в формате нацпроекта в сфере туризма совместно с субъектами (Российской - ред.) Федерации и бизнесом мы начали работать ещё в 2021 году. Предложенные системные инструменты подхода показали свою эффективность", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240328/putin-1936473418.html
https://ria.ru/20240328/rossiya-1936466970.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936253133_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_4151f0d51baa9afa1c139594d70b2515.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Туризм, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин предложил обсудить решения к обновленному нацпроекту по туризму
Путин предложил обсудить конкретные решения к обновленному нацпроекту по туризму
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по морским курортам предложил обсудить решения, которые лягут в обновлённый нацпроект по туризму.
"Сегодня с учётом приоритетов, обозначенных в послании, обсудим конкретные решения, которые должны лечь в основу национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Глава государства отметил, что к реализации проекта надо приступить в начале следующего года.
"Напомню, что в формате нацпроекта в сфере туризма совместно с субъектами (Российской - ред.) Федерации и бизнесом мы начали работать ещё в 2021 году. Предложенные системные инструменты подхода показали свою эффективность", - подчеркнул он.