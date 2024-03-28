https://ria.ru/20240328/putin-1936475246.html

Путин рассказал о планах развития транспортной инфраструктуры

Путин рассказал о планах развития транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 28.03.2024

Путин рассказал о планах развития транспортной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов отметил, что необходимо синхронизировать туристические... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:52

2024-03-28T19:52

2024-03-28T19:52

туризм

россия

владимир путин

марат хуснуллин

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов отметил, что необходимо синхронизировать туристические программы в стране с планами развития транспортной инфраструктуры. "В рамках экологического нацпроекта к 2030 году создадим инфраструктуру для туризма во всех национальных парках страны, также критически важно синхронизировать наши туристические программы с планами развития транспортной инфраструктурой", - сказал Путин, отметив, что недавно говорил с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным о том, что "мы построили и продолжаем строить наши трассы через всю страну".

https://ria.ru/20240328/putin-1936473418.html

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россия, владимир путин, марат хуснуллин