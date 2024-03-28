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Путин рассказал о планах развития транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 28.03.2024
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Туризм
 
19:52 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/putin-1936475246.html
Путин рассказал о планах развития транспортной инфраструктуры
Путин рассказал о планах развития транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 28.03.2024
Путин рассказал о планах развития транспортной инфраструктуры
Президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов отметил, что необходимо синхронизировать туристические... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:52
2024-03-28T19:52
туризм
россия
владимир путин
марат хуснуллин
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов отметил, что необходимо синхронизировать туристические программы в стране с планами развития транспортной инфраструктуры. "В рамках экологического нацпроекта к 2030 году создадим инфраструктуру для туризма во всех национальных парках страны, также критически важно синхронизировать наши туристические программы с планами развития транспортной инфраструктурой", - сказал Путин, отметив, что недавно говорил с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным о том, что "мы построили и продолжаем строить наши трассы через всю страну".
https://ria.ru/20240328/putin-1936473418.html
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россия, владимир путин, марат хуснуллин
Туризм, Россия, Владимир Путин, Марат Хуснуллин
Путин рассказал о планах развития транспортной инфраструктуры

Путин: нужно согласовать турпрограммы с планами по транспортной инфраструктуре

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов отметил, что необходимо синхронизировать туристические программы в стране с планами развития транспортной инфраструктуры.
"В рамках экологического нацпроекта к 2030 году создадим инфраструктуру для туризма во всех национальных парках страны, также критически важно синхронизировать наши туристические программы с планами развития транспортной инфраструктурой", - сказал Путин, отметив, что недавно говорил с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным о том, что "мы построили и продолжаем строить наши трассы через всю страну".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Путин рассказал о субсидировании ставки по кредитам в сфере туризма
Вчера, 19:42
 
ТуризмРоссияВладимир ПутинМарат Хуснуллин
 
 
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