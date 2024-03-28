Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о субсидировании ставки по кредитам в сфере туризма - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
19:42 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/putin-1936473418.html
Путин рассказал о субсидировании ставки по кредитам в сфере туризма
Путин рассказал о субсидировании ставки по кредитам в сфере туризма - РИА Новости, 28.03.2024
Путин рассказал о субсидировании ставки по кредитам в сфере туризма
Президент России Владимир Путин заявил, что инструмент субсидирования ставки по кредитам в сфере туризма пользуется спросом, есть готовность реализовать проекты РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:42
2024-03-28T19:42
туризм
общество
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921718114_0:0:2910:1637_1920x0_80_0_0_9e982081d43bb3f86e109a45d172a902.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что инструмент субсидирования ставки по кредитам в сфере туризма пользуется спросом, есть готовность реализовать проекты на 1 трлн рублей. "Знаю, что инструмент субсидирования процентной ставки по кредитам, конечно же, пользуется спросом. Уже сейчас с его помощью предприниматели готовы реализовать новые проекты в сфере туризма почти на 1 триллион рублей. Большие деньги", - сказал Путин во время совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Он добавил, что планам и устремлениям отечественного бизнеса, безусловно, нужно оказать необходимое содействие и предусмотреть соответствующие меры поддержки.
https://ria.ru/20240328/putin-1936471528.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921718114_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_bf395ffb9f14fac18937ddc3e102031b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия
Туризм, Общество, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о субсидировании ставки по кредитам в сфере туризма

Путин: инструмент субсидирования ставки по кредитам в туризме пользуется спросом

© РИА Новости / POOLВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что инструмент субсидирования ставки по кредитам в сфере туризма пользуется спросом, есть готовность реализовать проекты на 1 трлн рублей.
"Знаю, что инструмент субсидирования процентной ставки по кредитам, конечно же, пользуется спросом. Уже сейчас с его помощью предприниматели готовы реализовать новые проекты в сфере туризма почти на 1 триллион рублей. Большие деньги", - сказал Путин во время совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Он добавил, что планам и устремлениям отечественного бизнеса, безусловно, нужно оказать необходимое содействие и предусмотреть соответствующие меры поддержки.
Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Путин объявил о продлении программы строительства модульных гостиниц
Вчера, 19:38
 
ТуризмОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала