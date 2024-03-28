https://ria.ru/20240328/putin-1936473418.html

Путин рассказал о субсидировании ставки по кредитам в сфере туризма

Путин рассказал о субсидировании ставки по кредитам в сфере туризма - РИА Новости, 28.03.2024

Путин рассказал о субсидировании ставки по кредитам в сфере туризма

Президент России Владимир Путин заявил, что инструмент субсидирования ставки по кредитам в сфере туризма пользуется спросом, есть готовность реализовать проекты РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:42

2024-03-28T19:42

2024-03-28T19:42

туризм

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что инструмент субсидирования ставки по кредитам в сфере туризма пользуется спросом, есть готовность реализовать проекты на 1 трлн рублей. "Знаю, что инструмент субсидирования процентной ставки по кредитам, конечно же, пользуется спросом. Уже сейчас с его помощью предприниматели готовы реализовать новые проекты в сфере туризма почти на 1 триллион рублей. Большие деньги", - сказал Путин во время совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Он добавил, что планам и устремлениям отечественного бизнеса, безусловно, нужно оказать необходимое содействие и предусмотреть соответствующие меры поддержки.

https://ria.ru/20240328/putin-1936471528.html

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общество, владимир путин, россия