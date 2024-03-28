https://ria.ru/20240328/putin-1936463173.html
Путин призвал предоставить субсидии на туристические проекты
Путин призвал предоставить субсидии на туристические проекты - РИА Новости, 28.03.2024
Путин призвал предоставить субсидии на туристические проекты
Надо расширять потенциал регионов, предоставлять субсидии на туристические проекты, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:56
2024-03-28T18:56
2024-03-28T19:06
туризм
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Надо расширять потенциал регионов, предоставлять субсидии на туристические проекты, сообщил президент России Владимир Путин."Нужно предметно нацелить нашу работу в сфере туризма на расширение потенциала субъектов федерации с пока еще невысоким уровнем социально-экономического развития. В целом, как я говорил в послании, на эти регионы, на создание здесь точек роста, поддержки деловой активности правительство должно обращать особое внимание, в том числе при распределении единой субсидии на реализацию туристических проектов", - сказал Путин во время совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
https://ria.ru/20240328/kurorty-1936465390.html
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владимир путин, общество
Туризм, Владимир Путин, Общество
Путин призвал предоставить субсидии на туристические проекты
Путин призвал расширить потенциал регионов и предоставить субсидии на туризм
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Надо расширять потенциал регионов, предоставлять субсидии на туристические проекты, сообщил президент России Владимир Путин.
"Нужно предметно нацелить нашу работу в сфере туризма на расширение потенциала субъектов федерации с пока еще невысоким уровнем социально-экономического развития. В целом, как я говорил в послании, на эти регионы, на создание здесь точек роста, поддержки деловой активности правительство должно обращать особое внимание, в том числе при распределении единой субсидии на реализацию туристических проектов", - сказал Путин во время совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов.