https://ria.ru/20240328/putin-1936463173.html

Путин призвал предоставить субсидии на туристические проекты

Путин призвал предоставить субсидии на туристические проекты - РИА Новости, 28.03.2024

Путин призвал предоставить субсидии на туристические проекты

Надо расширять потенциал регионов, предоставлять субсидии на туристические проекты, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T18:56

2024-03-28T18:56

2024-03-28T19:06

туризм

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Надо расширять потенциал регионов, предоставлять субсидии на туристические проекты, сообщил президент России Владимир Путин."Нужно предметно нацелить нашу работу в сфере туризма на расширение потенциала субъектов федерации с пока еще невысоким уровнем социально-экономического развития. В целом, как я говорил в послании, на эти регионы, на создание здесь точек роста, поддержки деловой активности правительство должно обращать особое внимание, в том числе при распределении единой субсидии на реализацию туристических проектов", - сказал Путин во время совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов.

https://ria.ru/20240328/kurorty-1936465390.html

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владимир путин, общество