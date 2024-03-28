https://ria.ru/20240328/putin-1936368743.html

В Кремле рассказали о действующем приглашении Путина во Вьетнам

В Кремле рассказали о действующем приглашении Путина во Вьетнам - РИА Новости, 28.03.2024

В Кремле рассказали о действующем приглашении Путина во Вьетнам

У президента РФ Владимира Путина есть действующее приглашение во Вьетнам, сроки визита пока не определены, работа продолжится по дипломатическим каналам,... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:37

2024-03-28T13:37

2024-03-28T13:40

политика

вьетнам

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина есть действующее приглашение во Вьетнам, сроки визита пока не определены, работа продолжится по дипломатическим каналам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее вьетнамское интернет-издание Vietnamnet сообщило, что президент Путин принял приглашение посетить Вьетнам в ближайшее время. "У президента есть действующее приглашение посетить Вьетнам с визитом, и будут согласовываться сроки такой поездки. Пока они не согласованы. Продолжится работа по дипломатическим каналам", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли приглашение принято и когда может состояться такой визит.

https://ria.ru/20231016/volodin-1903037669.html

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политика, вьетнам, россия, владимир путин, дмитрий песков