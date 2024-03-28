https://ria.ru/20240328/putin-1936364524.html
Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 28.03.2024
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор и совещание по курорту "Пять морей", сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:18
2024-03-28T13:18
2024-03-28T13:19
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор и совещание по курорту "Пять морей", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент вернулся обратно и сегодня он работает в Ново-Огарево, у него в первой половине телефонный разговор, мы дадим вам сообщение в ближайшее время, международный телефонный разговор. Далее серия совещаний, из них будет одно открытое, это совещание о федеральных круглогодичных морских курортах, проектах "Пять морей" и "Байкал", оно пройдет в режиме видеоконференции", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240328/terakt-1936356694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, новости - туризм
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Новости - Туризм
Путин проведет международный телефонный разговор
Песков: Путин проведет телефонный разговор и совещание по курорту "Пять морей"
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор и совещание по курорту "Пять морей", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент вернулся обратно и сегодня он работает в Ново-Огарево, у него в первой половине телефонный разговор, мы дадим вам сообщение в ближайшее время, международный телефонный разговор. Далее серия совещаний, из них будет одно открытое, это совещание о федеральных круглогодичных морских курортах, проектах "Пять морей" и "Байкал", оно пройдет в режиме видеоконференции", - сказал Песков.