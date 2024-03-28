https://ria.ru/20240328/putin-1936364524.html

Путин проведет международный телефонный разговор

Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 28.03.2024

Путин проведет международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор и совещание по курорту "Пять морей", сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:18

2024-03-28T13:18

2024-03-28T13:19

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

новости - туризм

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор и совещание по курорту "Пять морей", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент вернулся обратно и сегодня он работает в Ново-Огарево, у него в первой половине телефонный разговор, мы дадим вам сообщение в ближайшее время, международный телефонный разговор. Далее серия совещаний, из них будет одно открытое, это совещание о федеральных круглогодичных морских курортах, проектах "Пять морей" и "Байкал", оно пройдет в режиме видеоконференции", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240328/terakt-1936356694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, новости - туризм