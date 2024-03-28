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Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 28.03.2024
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13:18 28.03.2024 (обновлено: 13:19 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/putin-1936364524.html
Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 28.03.2024
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор и совещание по курорту "Пять морей", сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:18
2024-03-28T13:19
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
новости - туризм
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор и совещание по курорту "Пять морей", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент вернулся обратно и сегодня он работает в Ново-Огарево, у него в первой половине телефонный разговор, мы дадим вам сообщение в ближайшее время, международный телефонный разговор. Далее серия совещаний, из них будет одно открытое, это совещание о федеральных круглогодичных морских курортах, проектах "Пять морей" и "Байкал", оно пройдет в режиме видеоконференции", - сказал Песков.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, новости - туризм
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Новости - Туризм
Путин проведет международный телефонный разговор

Песков: Путин проведет телефонный разговор и совещание по курорту "Пять морей"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор и совещание по курорту "Пять морей", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент вернулся обратно и сегодня он работает в Ново-Огарево, у него в первой половине телефонный разговор, мы дадим вам сообщение в ближайшее время, международный телефонный разговор. Далее серия совещаний, из них будет одно открытое, это совещание о федеральных круглогодичных морских курортах, проектах "Пять морей" и "Байкал", оно пройдет в режиме видеоконференции", - сказал Песков.
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