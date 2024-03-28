https://ria.ru/20240328/putin-1936283462.html
Путин призвал бережно относиться к единству российского народа
Путин призвал бережно относиться к единству российского народа - РИА Новости, 28.03.2024
Путин призвал бережно относиться к единству российского народа
Нужно бережно относиться к единству российского народа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:48
2024-03-28T00:48
2024-03-28T03:44
россия
торжок
владимир путин
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 28 мар - РИА Новости. Нужно бережно относиться к единству российского народа, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками. "Мы должны очень бережно относиться к единству российского народа", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20231128/putin-1912444439.html
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россия, торжок, владимир путин
Россия, Торжок, Владимир Путин
Путин призвал бережно относиться к единству российского народа
Путин: нужно бережно относиться к единству российского народа