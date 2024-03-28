https://ria.ru/20240328/putin-1936283462.html

Путин призвал бережно относиться к единству российского народа

Путин призвал бережно относиться к единству российского народа - РИА Новости, 28.03.2024

Путин призвал бережно относиться к единству российского народа

Нужно бережно относиться к единству российского народа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T00:48

2024-03-28T00:48

2024-03-28T03:44

россия

торжок

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936283325_0:9:3070:1736_1920x0_80_0_0_6a00dc8264e85593b0de0c91fe85c6bb.jpg

ТОРЖОК (Тверская обл.), 28 мар - РИА Новости. Нужно бережно относиться к единству российского народа, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками. "Мы должны очень бережно относиться к единству российского народа", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20231128/putin-1912444439.html

россия

торжок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, торжок, владимир путин