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Путин призвал бережно относиться к межнациональному миру в России - РИА Новости, 28.03.2024
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00:44 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/putin-1936282935.html
Путин призвал бережно относиться к межнациональному миру в России
Путин призвал бережно относиться к межнациональному миру в России - РИА Новости, 28.03.2024
Путин призвал бережно относиться к межнациональному миру в России
ТОРЖОК (Тверская обл.), 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно бережно относиться к межнациональному миру в РФ. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:44
2024-03-28T00:44
россия
торжок
владимир путин
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно бережно относиться к межнациональному миру в РФ. Путин в Торжке встретился с военными летчиками. "У нас, слава Богу, так и получается, нам нужно очень бережно относиться к нашему межнациональному и межконфессиональному миру", - сказал он.
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россия, торжок, владимир путин
Россия, Торжок, Владимир Путин
Путин призвал бережно относиться к межнациональному миру в России

Путин: нужно бережно относиться к межнациональному миру в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно бережно относиться к межнациональному миру в РФ.
Путин в Торжке встретился с военными летчиками.
"У нас, слава Богу, так и получается, нам нужно очень бережно относиться к нашему межнациональному и межконфессиональному миру", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Россия сражается за свободу всего мира, заявил Путин
28 ноября 2023, 16:28
 
РоссияТоржокВладимир Путин
 
 
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