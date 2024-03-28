https://ria.ru/20240328/putin-1936282820.html

Путин назвал лозунги о том, что Россия только для русских, тревожными

Путин назвал лозунги о том, что Россия только для русских, тревожными - РИА Новости, 28.03.2024

Путин назвал лозунги о том, что Россия только для русских, тревожными

Президент Владимир Путин признался, что когда слышит лозунги, что Россия только для русских, у него возникает чувство тревоги. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T00:43

2024-03-28T00:43

2024-03-28T02:18

россия

владимир путин

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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин признался, что когда слышит лозунги, что Россия только для русских, у него возникает чувство тревоги. "Вот вы знаете, когда я слышу наших – такие люди везде есть, в любом обществе, – когда я слышу ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает", – сказал он.

https://ria.ru/20231128/rossiya-1912424591.html

россия

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россия, владимир путин