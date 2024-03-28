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Путин назвал лозунги о том, что Россия только для русских, тревожными - РИА Новости, 28.03.2024
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00:43 28.03.2024 (обновлено: 02:18 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/putin-1936282820.html
Путин назвал лозунги о том, что Россия только для русских, тревожными
Путин назвал лозунги о том, что Россия только для русских, тревожными - РИА Новости, 28.03.2024
Путин назвал лозунги о том, что Россия только для русских, тревожными
Президент Владимир Путин признался, что когда слышит лозунги, что Россия только для русских, у него возникает чувство тревоги. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:43
2024-03-28T02:18
россия
владимир путин
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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин признался, что когда слышит лозунги, что Россия только для русских, у него возникает чувство тревоги. "Вот вы знаете, когда я слышу наших – такие люди везде есть, в любом обществе, – когда я слышу ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает", – сказал он.
https://ria.ru/20231128/rossiya-1912424591.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин назвал лозунги о том, что Россия только для русских, тревожными

Путин встревожен лозунгами о том, что Россия только для русских

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
© POOL
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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин признался, что когда слышит лозунги, что Россия только для русских, у него возникает чувство тревоги.
"Вот вы знаете, когда я слышу наших – такие люди везде есть, в любом обществе, – когда я слышу ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает", – сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Россию хотят расчленить и разграбить, заявил Путин
28 ноября 2023, 16:40
 
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