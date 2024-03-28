https://ria.ru/20240328/putin-1936282820.html
Путин назвал лозунги о том, что Россия только для русских, тревожными
Путин назвал лозунги о том, что Россия только для русских, тревожными - РИА Новости, 28.03.2024
Путин назвал лозунги о том, что Россия только для русских, тревожными
Президент Владимир Путин признался, что когда слышит лозунги, что Россия только для русских, у него возникает чувство тревоги. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:43
2024-03-28T00:43
2024-03-28T02:18
россия
владимир путин
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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин признался, что когда слышит лозунги, что Россия только для русских, у него возникает чувство тревоги. "Вот вы знаете, когда я слышу наших – такие люди везде есть, в любом обществе, – когда я слышу ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает", – сказал он.
https://ria.ru/20231128/rossiya-1912424591.html
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россия, владимир путин
Путин назвал лозунги о том, что Россия только для русских, тревожными
Путин встревожен лозунгами о том, что Россия только для русских
ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин признался, что когда слышит лозунги, что Россия только для русских, у него возникает чувство тревоги.
"Вот вы знаете, когда я слышу наших – такие люди везде есть, в любом обществе, – когда я слышу ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает", – сказал он.