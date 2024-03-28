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Россия не собирается воевать с НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2024
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00:21 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/putin-1936281638.html
Россия не собирается воевать с НАТО, заявил Путин
Россия не собирается воевать с НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2024
Россия не собирается воевать с НАТО, заявил Путин
Россия не собирается воевать с НАТО, это просто бред, разница в военных расходах велика, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:21
2024-03-28T00:21
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Россия не собирается воевать с НАТО, это просто бред, разница в военных расходах велика, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками. "В 2022 году США истратили (на военные расходы - ред.), дай Бог памяти, 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация - 72 миллиарда... Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240116/putin-1921704595.html
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космос - риа наука, россия, торжок, сша, владимир путин, нато
Космос - РИА Наука, Россия, Торжок, США, Владимир Путин, НАТО
Россия не собирается воевать с НАТО, заявил Путин

Путин: Россия не собирается воевать с НАТО, это просто бред

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
© POOL
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Россия не собирается воевать с НАТО, это просто бред, разница в военных расходах велика, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Путин назвал тех, кто подает сигналы НАТО, предателями
16 января, 18:30
"В 2022 году США истратили (на военные расходы - ред.), дай Бог памяти, 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация - 72 миллиарда... Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред", - сказал Путин.
 
Космос - РИА НаукаРоссияТоржокСШАВладимир ПутинНАТО
 
 
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