https://ria.ru/20240328/putin-1936281302.html
Путин назвал заявления о нападении России на Европу полной чушью
Путин назвал заявления о нападении России на Европу полной чушью - РИА Новости, 28.03.2024
Путин назвал заявления о нападении России на Европу полной чушью
Заявления о якобы планах России после Украины напасть на Европу - это чушь и бред, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:17
2024-03-28T00:17
2024-03-28T00:28
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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Заявления о якобы планах России после Украины напасть на Европу - это чушь и бред, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками."То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, - это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей. Тем более на фоне того, что экономика садится, а уровень жизни падает. Это очевидно просто, это все признают", - сказал Путин, общаясь с летчиками.По его словам, сателлиты США "побаиваются большой, сильной России", хотя напрасно это делают. "У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств", - подчеркнул президент РФ."Это полная чушь - возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, чехов пугают. Просто бред. Очередной способ обмануть свое население и выбить из людей дополнительные расходы, заставить их нести это бремя на своих плечах, вот и все", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240327/evropa-1936141244.html
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россия, европа, владимир путин, украина
Россия, Европа, Владимир Путин, Украина
Путин назвал заявления о нападении России на Европу полной чушью
Путин: заявления о нападении России на Европу являются чушью и бредом