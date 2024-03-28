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Путин отметил вклад летчиков в достижение общего успеха - РИА Новости, 28.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:13 28.03.2024 (обновлено: 01:01 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/putin-1936280529.html
Путин отметил вклад летчиков в достижение общего успеха
Путин отметил вклад летчиков в достижение общего успеха - РИА Новости, 28.03.2024
Путин отметил вклад летчиков в достижение общего успеха
Российские летчики воюют бесстрашно и вносят огромный вклад в достижение общего успеха в ходе спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:13
2024-03-28T01:01
специальная военная операция на украине
россия
торжок
владимир путин
безопасность
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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Российские летчики воюют бесстрашно и вносят огромный вклад в достижение общего успеха в ходе спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в Торжке посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны. Он провел беседу с военными летчиками."Все работают отлично, вносят огромный вклад в достижение общей победы... Самое главное – все воюют бесстрашно, огромный, просто огромный вклад вносят в достижение общего успеха", - сказал Путин. По его словам, очень тяжелую работу выполняют летчики штурмовой авиации. Путин отметил и работу армейской и бомбардировочной, а также военно-транспортной авиации. Так президент ответил на просьбу одного из летчиков оценить работу авиации в ходе СВО.
https://ria.ru/20240328/aviatsiya-1936279915.html
https://ria.ru/20240328/putin-1936280242.html
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россия, торжок, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Торжок, Владимир Путин, Безопасность
Путин отметил вклад летчиков в достижение общего успеха

Путин: бесстрашные летчики вносят огромный вклад в достижение общего успеха

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Российские летчики воюют бесстрашно и вносят огромный вклад в достижение общего успеха в ходе спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в Торжке посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны. Он провел беседу с военными летчиками.
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"Все работают отлично, вносят огромный вклад в достижение общей победы... Самое главное – все воюют бесстрашно, огромный, просто огромный вклад вносят в достижение общего успеха", - сказал Путин.
По его словам, очень тяжелую работу выполняют летчики штурмовой авиации. Путин отметил и работу армейской и бомбардировочной, а также военно-транспортной авиации.
Так президент ответил на просьбу одного из летчиков оценить работу авиации в ходе СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТоржокВладимир ПутинБезопасность
 
 
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