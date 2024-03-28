https://ria.ru/20240328/putin-1936280529.html

Путин отметил вклад летчиков в достижение общего успеха

Путин отметил вклад летчиков в достижение общего успеха - РИА Новости, 28.03.2024

Путин отметил вклад летчиков в достижение общего успеха

Российские летчики воюют бесстрашно и вносят огромный вклад в достижение общего успеха в ходе спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T00:13

2024-03-28T00:13

2024-03-28T01:01

специальная военная операция на украине

россия

торжок

владимир путин

безопасность

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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Российские летчики воюют бесстрашно и вносят огромный вклад в достижение общего успеха в ходе спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в Торжке посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны. Он провел беседу с военными летчиками."Все работают отлично, вносят огромный вклад в достижение общей победы... Самое главное – все воюют бесстрашно, огромный, просто огромный вклад вносят в достижение общего успеха", - сказал Путин. По его словам, очень тяжелую работу выполняют летчики штурмовой авиации. Путин отметил и работу армейской и бомбардировочной, а также военно-транспортной авиации. Так президент ответил на просьбу одного из летчиков оценить работу авиации в ходе СВО.

https://ria.ru/20240328/aviatsiya-1936279915.html

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россия, торжок, владимир путин, безопасность