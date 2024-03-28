https://ria.ru/20240328/putin-1936280242.html
Путин объяснил, в каком случае бы не было СВО
Путин объяснил, в каком случае бы не было СВО - РИА Новости, 28.03.2024
Путин объяснил, в каком случае бы не было СВО
Россия в ходе спецоперации на Украине защищает людей на своих исторических территориях, если бы после развала СССР выстраивалась система безопасности в Европе,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:11
2024-03-28T00:11
2024-03-28T00:25
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 28 мар - РИА Новости. Россия в ходе спецоперации на Украине защищает людей на своих исторических территориях, если бы после развала СССР выстраивалась система безопасности в Европе, ничего бы не было, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками."Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции: мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях", - сказал Путин."Если бы после развала Советского Союза, как Россия предлагала, выстраивали бы новые совершенно отношения в сфере безопасности в Европе, ничего подобного сегодняшнему бы не было, просто учитывали бы наши интересы в сфере безопасности, о чем мы говорили из года в год, по сути, из десятилетия в десятилетие. Просто полное игнорирование", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20240328/putin-1936281638.html
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ссср, европа, владимир путин, россия, украина
СССР, Европа, Владимир Путин, Россия, Украина
Путин объяснил, в каком случае бы не было СВО
Путин: если бы после развала СССР появилась система безопасности, СВО бы не было
ТОРЖОК (Тверская обл.), 28 мар - РИА Новости. Россия в ходе спецоперации на Украине защищает людей на своих исторических территориях, если бы после развала СССР выстраивалась система безопасности в Европе, ничего бы не было, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во время рабочей поездки в Торжок
провел беседу с военными летчиками.
"Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции: мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях", - сказал Путин.
"Если бы после развала Советского Союза, как Россия предлагала, выстраивали бы новые совершенно отношения в сфере безопасности в Европе, ничего подобного сегодняшнему бы не было, просто учитывали бы наши интересы в сфере безопасности, о чем мы говорили из года в год, по сути, из десятилетия в десятилетие. Просто полное игнорирование", - добавил глава государства.