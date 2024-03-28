Рейтинг@Mail.ru
Путин объяснил, в каком случае бы не было СВО - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 28.03.2024 (обновлено: 00:25 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/putin-1936280242.html
Путин объяснил, в каком случае бы не было СВО
Путин объяснил, в каком случае бы не было СВО - РИА Новости, 28.03.2024
Путин объяснил, в каком случае бы не было СВО
Россия в ходе спецоперации на Украине защищает людей на своих исторических территориях, если бы после развала СССР выстраивалась система безопасности в Европе,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:11
2024-03-28T00:25
ссср
европа
владимир путин
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936280351_0:13:3072:1741_1920x0_80_0_0_4c08b76f9a0f15afd0a9170c294d4262.jpg
ТОРЖОК (Тверская обл.), 28 мар - РИА Новости. Россия в ходе спецоперации на Украине защищает людей на своих исторических территориях, если бы после развала СССР выстраивалась система безопасности в Европе, ничего бы не было, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками."Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции: мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях", - сказал Путин."Если бы после развала Советского Союза, как Россия предлагала, выстраивали бы новые совершенно отношения в сфере безопасности в Европе, ничего подобного сегодняшнему бы не было, просто учитывали бы наши интересы в сфере безопасности, о чем мы говорили из года в год, по сути, из десятилетия в десятилетие. Просто полное игнорирование", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20240328/putin-1936281638.html
https://ria.ru/20240328/putin-1936281546.html
ссср
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936280351_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_50c654e85171040a66bbba1d9d304a34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, европа, владимир путин, россия, украина
СССР, Европа, Владимир Путин, Россия, Украина
Путин объяснил, в каком случае бы не было СВО

Путин: если бы после развала СССР появилась система безопасности, СВО бы не было

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
© POOL
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Читать ria.ru в
ТОРЖОК (Тверская обл.), 28 мар - РИА Новости. Россия в ходе спецоперации на Украине защищает людей на своих исторических территориях, если бы после развала СССР выстраивалась система безопасности в Европе, ничего бы не было, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Россия не собирается воевать с НАТО, заявил Путин
00:21
"Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции: мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях", - сказал Путин.
"Если бы после развала Советского Союза, как Россия предлагала, выстраивали бы новые совершенно отношения в сфере безопасности в Европе, ничего подобного сегодняшнему бы не было, просто учитывали бы наши интересы в сфере безопасности, о чем мы говорили из года в год, по сути, из десятилетия в десятилетие. Просто полное игнорирование", - добавил глава государства.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Путин не сомневается в выполнении всех поставленных задач в зоне СВО
00:20
 
СССРЕвропаВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала