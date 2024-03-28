https://ria.ru/20240328/pugacheva-1936368208.html

Пугачева заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях

Пугачева заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях - РИА Новости, 28.03.2024

Пугачева заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях

Певица Алла Пугачева после теракта в "Крокус сити холле" заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:34

2024-03-28T13:34

2024-03-28T13:45

теракт в "крокус сити холле"

москва

россия

алла пугачева

новости культуры

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Певица Алла Пугачева после теракта в "Крокус сити холле" заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях. Ранее Пугачева извинилась перед исполнительницей из Таджикистана Манижей после ее публикации о "последствиях", которые, по ее предположению, "обрушатся на таджиков", в связи с терактом в "Крокусе". В четверг Пугачева опубликовала свою фотографию в Instagram* и подписала ее следующими словами: "Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram. Аминь". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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Ольга Фомченкова

москва, россия, алла пугачева, новости культуры, московская область (подмосковье), крокус сити холл