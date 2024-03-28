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Пугачева заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:34 28.03.2024 (обновлено: 13:45 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/pugacheva-1936368208.html
Пугачева заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях
Пугачева заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях - РИА Новости, 28.03.2024
Пугачева заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях
Певица Алла Пугачева после теракта в "Крокус сити холле" заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:34
2024-03-28T13:45
теракт в "крокус сити холле"
москва
россия
алла пугачева
новости культуры
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Певица Алла Пугачева после теракта в "Крокус сити холле" заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях. Ранее Пугачева извинилась перед исполнительницей из Таджикистана Манижей после ее публикации о "последствиях", которые, по ее предположению, "обрушатся на таджиков", в связи с терактом в "Крокусе". В четверг Пугачева опубликовала свою фотографию в Instagram* и подписала ее следующими словами: "Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram. Аминь". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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москва, россия, алла пугачева, новости культуры, московская область (подмосковье), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Россия, Алла Пугачева, Новости культуры, Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл
Пугачева заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях

Пугачева после теракта в "Крокусе" заявила, что скорбь должна быть в душе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Певица Алла Пугачева после теракта в "Крокус сити холле" заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях.
Ранее Пугачева извинилась перед исполнительницей из Таджикистана Манижей после ее публикации о "последствиях", которые, по ее предположению, "обрушатся на таджиков", в связи с терактом в "Крокусе".
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В четверг Пугачева опубликовала свою фотографию в Instagram* и подписала ее следующими словами: "Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram. Аминь".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"МоскваРоссияАлла ПугачеваНовости культурыМосковская область (Подмосковье)Крокус Сити Холл
 
 
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