Григоренко: городские проекты ВЭБа — в фокусе внимания руководства страны
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФЭфир программы "Проекты развития" на телеканале "Россия 24"
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Эфир программы "Проекты развития" на телеканале "Россия 24"
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Проекты развития городской экономики, которыми занимаются институты развития Группы ВЭБ.РФ находятся на постоянном контроле президента и правительства, сообщил вице-премьер РФ – руководитель аппарата правительства и председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко в эфире программы "Проекты развития" на телеканале "Россия 24".
"Эта работа может быть относительно незаметная, но она с серьезным результатом. Это касается и инфраструктуры в виде тех же аэропортов. Портов. Это касается и света, газа, воды. Это все кропотливая системная работа, которой нужно заниматься. Те же школы, которые строились, строятся и будут строиться, кампусы, общественный транспорт – это все то, что было, есть и будет в периметре наших институтов развития, включая ВЭБ.РФ. И это находится на постоянном контроле и президента Российской Федерации, и Михаила Владимировича Мишустина", – сказал Григоренко.
В ходе телеэфира он отметил, что за последние четыре года в портфеле ВЭБ находятся 450 проектов на сумму порядка 12 триллионов рублей, из которых прямое участие корпорации развития составило порядка 7 триллионов рублей. В рамках реализации этих проектов уже создано чуть менее 50 тысяч рабочих мест. Речь, в том числе, идет о социально значимых направлениях: строительстве школ, университетских кампусов, развитии транспортной инфраструктуры и электротранспорта, строительстве дорог, реновации аэропортов, модернизации ТЭЦ и систем водоснабжения. Поддержанные ВЭБ перемены уже затронули свыше 27 миллионов семей в России.