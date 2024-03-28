https://ria.ru/20240328/proekty-1936437719.html

Григоренко: городские проекты ВЭБа — в фокусе внимания руководства страны

Григоренко: городские проекты ВЭБа — в фокусе внимания руководства страны - РИА Новости, 28.03.2024

Григоренко: городские проекты ВЭБа — в фокусе внимания руководства страны

Проекты развития городской экономики, которыми занимаются институты развития Группы ВЭБ.РФ находятся на постоянном контроле президента и правительства, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T18:16

2024-03-28T18:16

2024-03-28T18:16

экономика

россия

дмитрий григоренко

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936443844_183:291:3046:1901_1920x0_80_0_0_aaad2c93c351dbf6cdad4618c8f97b19.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Проекты развития городской экономики, которыми занимаются институты развития Группы ВЭБ.РФ находятся на постоянном контроле президента и правительства, сообщил вице-премьер РФ – руководитель аппарата правительства и председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко в эфире программы "Проекты развития" на телеканале "Россия 24"."Эта работа может быть относительно незаметная, но она с серьезным результатом. Это касается и инфраструктуры в виде тех же аэропортов. Портов. Это касается и света, газа, воды. Это все кропотливая системная работа, которой нужно заниматься. Те же школы, которые строились, строятся и будут строиться, кампусы, общественный транспорт – это все то, что было, есть и будет в периметре наших институтов развития, включая ВЭБ.РФ. И это находится на постоянном контроле и президента Российской Федерации, и Михаила Владимировича Мишустина", – сказал Григоренко.В ходе телеэфира он отметил, что за последние четыре года в портфеле ВЭБ находятся 450 проектов на сумму порядка 12 триллионов рублей, из которых прямое участие корпорации развития составило порядка 7 триллионов рублей. В рамках реализации этих проектов уже создано чуть менее 50 тысяч рабочих мест. Речь, в том числе, идет о социально значимых направлениях: строительстве школ, университетских кампусов, развитии транспортной инфраструктуры и электротранспорта, строительстве дорог, реновации аэропортов, модернизации ТЭЦ и систем водоснабжения. Поддержанные ВЭБ перемены уже затронули свыше 27 миллионов семей в России.

https://ria.ru/20240328/proekty-1936392329.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, дмитрий григоренко, вэб.рф (вэб)