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Жителю Калининграда дали срок в колонии за дискредитацию ВС России
Жителю Калининграда дали срок в колонии за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 28.03.2024
Жителю Калининграда дали срок в колонии за дискредитацию ВС России
Московский районный суд Калининграда приговорил жителя областного центра к двум годам колонии общего режима за публикации в интернете, направленные на... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T21:52
2024-03-28T21:52
2024-03-28T21:52
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КАЛИНИНГРАД, 28 мар - РИА Новости. Московский районный суд Калининграда приговорил жителя областного центра к двум годам колонии общего режима за публикации в интернете, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба областного суда. Судом установлено, что подсудимый Ф., размещал в интернете посты, публикации, изображения и видеозаписи, дискредитирующие Вооружённые силы РФ, делал репосты, используя сервис VPN, со страниц пользователей, имеющих псевдонимы на русском и на польском языках, в которых употреблялись оскорбительные наименования русской нации, все эти публикации делал как на своей странице, так и в качестве комментариев к постам в новостной группе одной из соцсети, среди подписчиков которой насчитывается более 356 тысяч человек. "Приговором Московского районного суда Ф. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, на срок 2 года", - говорится в сообщении. В судебном заседании подсудимый вину не признал, указал, что комментарии и посты размещал на своей странице в соцсети, но умысла на дискредитацию Вооруженных сил РФ у него не было.
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происшествия, россия, калининград
Происшествия, Россия, Калининград
Жителю Калининграда дали срок в колонии за дискредитацию ВС России
Жителю Калининграда дали 2 года колонии за дискредитацию ВС РФ
КАЛИНИНГРАД, 28 мар - РИА Новости.
Московский районный суд Калининграда приговорил жителя областного центра к двум годам колонии общего режима за публикации в интернете, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба
областного суда.
Судом установлено, что подсудимый Ф., размещал в интернете посты, публикации, изображения и видеозаписи, дискредитирующие Вооружённые силы РФ, делал репосты, используя сервис VPN, со страниц пользователей, имеющих псевдонимы на русском и на польском языках, в которых употреблялись оскорбительные наименования русской нации, все эти публикации делал как на своей странице, так и в качестве комментариев к постам в новостной группе одной из соцсети, среди подписчиков которой насчитывается более 356 тысяч человек.
"Приговором Московского районного суда Ф. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, на срок 2 года", - говорится в сообщении.
В судебном заседании подсудимый вину не признал, указал, что комментарии и посты размещал на своей странице в соцсети, но умысла на дискредитацию Вооруженных сил РФ у него не было.