https://ria.ru/20240328/prigovor-1936492455.html

Жителю Калининграда дали срок в колонии за дискредитацию ВС России

Жителю Калининграда дали срок в колонии за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 28.03.2024

Жителю Калининграда дали срок в колонии за дискредитацию ВС России

Московский районный суд Калининграда приговорил жителя областного центра к двум годам колонии общего режима за публикации в интернете, направленные на... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T21:52

2024-03-28T21:52

2024-03-28T21:52

происшествия

россия

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 28 мар - РИА Новости. Московский районный суд Калининграда приговорил жителя областного центра к двум годам колонии общего режима за публикации в интернете, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба областного суда. Судом установлено, что подсудимый Ф., размещал в интернете посты, публикации, изображения и видеозаписи, дискредитирующие Вооружённые силы РФ, делал репосты, используя сервис VPN, со страниц пользователей, имеющих псевдонимы на русском и на польском языках, в которых употреблялись оскорбительные наименования русской нации, все эти публикации делал как на своей странице, так и в качестве комментариев к постам в новостной группе одной из соцсети, среди подписчиков которой насчитывается более 356 тысяч человек. "Приговором Московского районного суда Ф. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, на срок 2 года", - говорится в сообщении. В судебном заседании подсудимый вину не признал, указал, что комментарии и посты размещал на своей странице в соцсети, но умысла на дискредитацию Вооруженных сил РФ у него не было.

https://ria.ru/20231219/diskreditatsiya-1916792296.html

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происшествия, россия, калининград