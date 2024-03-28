https://ria.ru/20240328/prigovor-1936479737.html

В США вынесли приговор основателю криптобиржи FTX Бэнкману-Фриду

В США вынесли приговор основателю криптобиржи FTX Бэнкману-Фриду - РИА Новости, 28.03.2024

В США вынесли приговор основателю криптобиржи FTX Бэнкману-Фриду

Суд приговорил основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T20:17

2024-03-28T20:17

2024-03-28T20:36

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Суд приговорил основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы, сообщает телеканал NBC.Изначально телеканал и другие американские СМИ сообщили, что бизнесмену назначен срок в 20 лет, но вскоре обновили данные, уточнив, что он приговорен к 25 годам тюрьмы.Бэнкман-Фрид был признан судом присяжных виновным в мошенничестве, сговоре с целью отмывания средств и других связанных с кибермошенничеством нарушениях в ноябре прошлого года. По сумме вменяемых обвинений ему могло грозить более 100 лет заключения, но его защита просила назначить ему срок в 6,5 лет, объясняя это моральными принципами Бэнкмана-Фрида и плохим здоровьем. Председательствовавший на процессе судья Льюис Каплан счел эти доводы неубедительными, но и не стал соглашаться с требованием прокуратуры ограничить срок заключения периодом в 40-50 лет.Судья, оглашая приговор, заявил, что учитывал в принятии решения о сроке заключения факт того, что обвиняемый препятствовал правосудию и пытался влиять на свидетелей по своему делу. Судья рекомендовал размещение подсудимого в тюрьме средней строгости, а также предписал взыскать с него 11,02 миллиарда долларов, которые в том числе пойдут на выплату компенсации пострадавшим, сообщает телеканал CNN.По информации телеканала, обвиняемый намерен оспаривать приговор, родители Бэнкмана-Фрида уже заявили, что "продолжат бороться за сына".В июле 2023 года криптобиржа FTX подала в суд на своего основателя Бэнкмана-Фрида и трех других бывших топ-менеджеров с целью вернуть более 1 миллиарда долларов, которые, как утверждается, были присвоены в месяцы, предшествовавшие краху компании в ноябре 2022 года.В 2022 году FTX подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что Бэнкман-Фрид покидает пост. Агентство Блумберг передавало, что FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах.В некоторых отчетах утверждается, что финансовые проблемы FTX связаны с тем, что биржа предоставила средства клиентов криптовалютному хедж-фонду Alameda Research, созданному Бэнкманом-Фридом.

https://ria.ru/20240325/kriptobirzha-1935657394.html

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