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В ДНР боевику "Азова"* дали пожизненный срок за убийство жителей Мариуполя
В ДНР боевику "Азова"* дали пожизненный срок за убийство жителей Мариуполя - РИА Новости, 28.03.2024
В ДНР боевику "Азова"* дали пожизненный срок за убийство жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего националистического батальона "Азов"* за убийство пяти мирных жителей в Мариуполе,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:55
2024-03-28T15:55
2024-03-28T15:56
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего националистического батальона "Азов"* за убийство пяти мирных жителей в Мариуполе, сообщили в Генпрокуратуре РФ и СК РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего военнослужащего отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Александра Сыкылынды. Он признан виновным по подпункатм "а", "в", "ж", "л" части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части первой статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в марте 2022 года Сыкылында находясь на одной из наблюдательных позиций в Мариуполе заметил автомобиль с надписью на капоте "Дети", в салоне авто были три человека, в том числе ребенок. Получив приказ о ликвидации мирных жителей, Сыкылында совместно с сослуживцами расстрелял автомобиль, все пассажиры погибли. Кроме того, в период с 7 по 8 апреля 2022 года Сыкылында расстрелял еще один автомобиль в Мариуполе, в нем ехали два мирных жителя. От полученных ранений оба скончались на месте. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Сыкылынду к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - уточняется в релизе. "Сыкылында свою вину признал", - добавили в СК РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240116/azov-1921560375.html
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происшествия, россия, мариуполь, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ, Специальная военная операция на Украине
В ДНР боевику "Азова"* дали пожизненный срок за убийство жителей Мариуполя
В ДНР боевику "Азова" дали пожизненный срок за убийство мирных жителей Мариуполя