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Эксперт Ремчуков: бизнес должен уделять внимание повестке ESG - РИА Новости, 28.03.2024
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20:47 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/povestka-1936484231.html
Эксперт Ремчуков: бизнес должен уделять внимание повестке ESG
Эксперт Ремчуков: бизнес должен уделять внимание повестке ESG - РИА Новости, 28.03.2024
Эксперт Ремчуков: бизнес должен уделять внимание повестке ESG
Российский бизнес должен серьезно заниматься повесткой устойчивого развития (ESG), чтобы, выходя на новые рынки, не столкнуться со связанными с этим... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T20:47
2024-03-28T20:47
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российский бизнес должен серьезно заниматься повесткой устойчивого развития (ESG), чтобы, выходя на новые рынки, не столкнуться со связанными с этим ограничениями, сообщил председатель наблюдательного совета ESG-Альянса Максим Ремчуков. "Сегодня в условиях высокой неопределенности у российских компаний много оперативных, операционных задач, связанных с производством, логистикой своей продукции. ... Российским компаниям надо сегодня всерьез заниматься и тематикой ESG", - заявил он в ходе работы Международного экономического форума государств - участников СНГ. В этой ситуации, по его словам, вопросам, связанным с климатической тематикой и устойчивым развитием, компании не всегда уделяют должное внимание, но это не означает, что этими проблемами не нужно заниматься. Во-первых, пояснил он, есть соответствующие государственные постановления, ставящие конкретные цели, в частности в области достижения нулевого углеводородного следа, и другие экологические задачи. А, во-вторых, заметил эксперт, "сегодня продукция российских компаний идет в одни страны, завтра в другие, и мы не знаем, куда она пойдет дальше, с какими ограничениями по части устойчивого развития она там может столкнуться". Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) - это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и прозрачность информации).
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россия, технологии, твой бизнес – новости, esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)
Твой бизнес, Россия, Технологии, Твой бизнес – новости, ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление)

Эксперт Ремчуков: бизнес должен уделять внимание повестке ESG

© iStock.com / skynesherПодписание документов
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© iStock.com / skynesher
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российский бизнес должен серьезно заниматься повесткой устойчивого развития (ESG), чтобы, выходя на новые рынки, не столкнуться со связанными с этим ограничениями, сообщил председатель наблюдательного совета ESG-Альянса Максим Ремчуков.
«
"Сегодня в условиях высокой неопределенности у российских компаний много оперативных, операционных задач, связанных с производством, логистикой своей продукции. ... Российским компаниям надо сегодня всерьез заниматься и тематикой ESG", - заявил он в ходе работы Международного экономического форума государств - участников СНГ.
В этой ситуации, по его словам, вопросам, связанным с климатической тематикой и устойчивым развитием, компании не всегда уделяют должное внимание, но это не означает, что этими проблемами не нужно заниматься.
Во-первых, пояснил он, есть соответствующие государственные постановления, ставящие конкретные цели, в частности в области достижения нулевого углеводородного следа, и другие экологические задачи.
А, во-вторых, заметил эксперт, "сегодня продукция российских компаний идет в одни страны, завтра в другие, и мы не знаем, куда она пойдет дальше, с какими ограничениями по части устойчивого развития она там может столкнуться".
Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) - это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и прозрачность информации).
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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