https://ria.ru/20240328/povestka-1936484231.html
Эксперт Ремчуков: бизнес должен уделять внимание повестке ESG
Эксперт Ремчуков: бизнес должен уделять внимание повестке ESG - РИА Новости, 28.03.2024
Эксперт Ремчуков: бизнес должен уделять внимание повестке ESG
Российский бизнес должен серьезно заниматься повесткой устойчивого развития (ESG), чтобы, выходя на новые рынки, не столкнуться со связанными с этим... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T20:47
2024-03-28T20:47
2024-03-28T20:47
твой бизнес
россия
технологии
твой бизнес – новости
esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934052555_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_47ecbfe9be82e75f4738c9adc11c4ff3.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российский бизнес должен серьезно заниматься повесткой устойчивого развития (ESG), чтобы, выходя на новые рынки, не столкнуться со связанными с этим ограничениями, сообщил председатель наблюдательного совета ESG-Альянса Максим Ремчуков. "Сегодня в условиях высокой неопределенности у российских компаний много оперативных, операционных задач, связанных с производством, логистикой своей продукции. ... Российским компаниям надо сегодня всерьез заниматься и тематикой ESG", - заявил он в ходе работы Международного экономического форума государств - участников СНГ. В этой ситуации, по его словам, вопросам, связанным с климатической тематикой и устойчивым развитием, компании не всегда уделяют должное внимание, но это не означает, что этими проблемами не нужно заниматься. Во-первых, пояснил он, есть соответствующие государственные постановления, ставящие конкретные цели, в частности в области достижения нулевого углеводородного следа, и другие экологические задачи. А, во-вторых, заметил эксперт, "сегодня продукция российских компаний идет в одни страны, завтра в другие, и мы не знаем, куда она пойдет дальше, с какими ограничениями по части устойчивого развития она там может столкнуться". Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) - это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и прозрачность информации).
https://ria.ru/20240328/reforma-1935988788.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934052555_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_7bbb754e629c8654f58085d9c0dc9bb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, твой бизнес – новости, esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)
Твой бизнес, Россия, Технологии, Твой бизнес – новости, ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление)
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российский бизнес должен серьезно заниматься повесткой устойчивого развития (ESG), чтобы, выходя на новые рынки, не столкнуться со связанными с этим ограничениями, сообщил председатель наблюдательного совета ESG-Альянса Максим Ремчуков.
«
"Сегодня в условиях высокой неопределенности у российских компаний много оперативных, операционных задач, связанных с производством, логистикой своей продукции. ... Российским компаниям надо сегодня всерьез заниматься и тематикой ESG", - заявил он в ходе работы Международного экономического форума государств - участников СНГ.
В этой ситуации, по его словам, вопросам, связанным с климатической тематикой и устойчивым развитием, компании не всегда уделяют должное внимание, но это не означает, что этими проблемами не нужно заниматься.
Во-первых, пояснил он, есть соответствующие государственные постановления, ставящие конкретные цели, в частности в области достижения нулевого углеводородного следа, и другие экологические
задачи.
А, во-вторых, заметил эксперт, "сегодня продукция российских компаний идет в одни страны, завтра в другие, и мы не знаем, куда она пойдет дальше, с какими ограничениями по части устойчивого развития она там может столкнуться".
Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) - это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и прозрачность информации).