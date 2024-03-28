https://ria.ru/20240328/postradavshiy-1936432024.html
При атаке БПЛА в Белгородской области пострадал мужчина
При атаке БПЛА в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 28.03.2024
При атаке БПЛА в Белгородской области пострадал мужчина
Мужчина пострадал при атаке украинского дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, его госпитализируют в областную больницу, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:54
2024-03-28T16:54
2024-03-28T17:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
харьковская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал при атаке украинского дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, его госпитализируют в областную больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель - в момент атаки он был на улице. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица и верхних конечностей. Бригадой скорой пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона в Telegram-канале.Гладков добавил, что осколками в домовладении повреждены хозпостройка и забор.Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, харьковская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков
При атаке БПЛА в Белгородской области пострадал мужчина
Гладков: при атаке БПЛА в Белгородской области пострадал мужчина