https://ria.ru/20240328/postradavshiy-1936432024.html

При атаке БПЛА в Белгородской области пострадал мужчина

При атаке БПЛА в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 28.03.2024

При атаке БПЛА в Белгородской области пострадал мужчина

Мужчина пострадал при атаке украинского дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, его госпитализируют в областную больницу, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T16:54

2024-03-28T16:54

2024-03-28T17:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

происшествия

харьковская область

украина

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528602_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_c051e2eede501ec92fb3199d6d532088.jpg

БЕЛГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал при атаке украинского дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, его госпитализируют в областную больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель - в момент атаки он был на улице. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица и верхних конечностей. Бригадой скорой пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона в Telegram-канале.Гладков добавил, что осколками в домовладении повреждены хозпостройка и забор.Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, харьковская область, украина, вячеслав гладков