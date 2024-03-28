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При обстреле ДНР пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/postradavshie-1936435035.html
При обстреле ДНР пострадали три мирных жителя
При обстреле ДНР пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 28.03.2024
При обстреле ДНР пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя получили ранения при атаках украинских войск на ДНР в четверг, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:06
2024-03-28T17:06
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения при атаках украинских войск на ДНР в четверг, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Три мирных жителя Республики получили ранения в результате преступных действий противника. В Петровском районе Донецка сброшенным с БПЛА боеприпасом ранен подросток 2007 года рождения. В населенном пункте Старомлиновка Великоновоселковского района в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранения средней степени тяжести получили женщина 1953 года рождения и мужчина 1981 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Глава ДНР отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, семь жилых домостроений в Центрально-Городском районе Горловки, Углегорске, трансформатор в Горловке и автомобиль получили повреждения при обстрелах. "Зафиксировано шесть обстрелов, выпущено 13 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия РСЗО HIMARS (227 мм), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА. Под огнем вооруженных формирований Украины Донецк, Горловка, Великоновоселковский район, Углегорск", - подытожил глава региона.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Происшествия
При обстреле ДНР пострадали три мирных жителя

Пушилин: при обстреле ДНР пострадали три мирных жителя

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения при атаках украинских войск на ДНР в четверг, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Три мирных жителя Республики получили ранения в результате преступных действий противника. В Петровском районе Донецка сброшенным с БПЛА боеприпасом ранен подросток 2007 года рождения. В населенном пункте Старомлиновка Великоновоселковского района в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранения средней степени тяжести получили женщина 1953 года рождения и мужчина 1981 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
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России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
Глава ДНР отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Кроме того, семь жилых домостроений в Центрально-Городском районе Горловки, Углегорске, трансформатор в Горловке и автомобиль получили повреждения при обстрелах.
"Зафиксировано шесть обстрелов, выпущено 13 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия РСЗО HIMARS (227 мм), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА. Под огнем вооруженных формирований Украины Донецк, Горловка, Великоновоселковский район, Углегорск", - подытожил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинПроисшествия
 
 
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