https://ria.ru/20240328/postradavshie-1936435035.html
При обстреле ДНР пострадали три мирных жителя
При обстреле ДНР пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 28.03.2024
При обстреле ДНР пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя получили ранения при атаках украинских войск на ДНР в четверг, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:06
2024-03-28T17:06
2024-03-28T17:06
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения при атаках украинских войск на ДНР в четверг, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Три мирных жителя Республики получили ранения в результате преступных действий противника. В Петровском районе Донецка сброшенным с БПЛА боеприпасом ранен подросток 2007 года рождения. В населенном пункте Старомлиновка Великоновоселковского района в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранения средней степени тяжести получили женщина 1953 года рождения и мужчина 1981 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Глава ДНР отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, семь жилых домостроений в Центрально-Городском районе Горловки, Углегорске, трансформатор в Горловке и автомобиль получили повреждения при обстрелах. "Зафиксировано шесть обстрелов, выпущено 13 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия РСЗО HIMARS (227 мм), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА. Под огнем вооруженных формирований Украины Донецк, Горловка, Великоновоселковский район, Углегорск", - подытожил глава региона.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Происшествия
При обстреле ДНР пострадали три мирных жителя
Пушилин: при обстреле ДНР пострадали три мирных жителя