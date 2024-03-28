https://ria.ru/20240328/polsha-1936487319.html

В Польше подозревают экс-главу Еврокорпуса в разглашении секретных данных

В Польше подозревают экс-главу Еврокорпуса в разглашении секретных данных - РИА Новости, 28.03.2024

В Польше подозревают экс-главу Еврокорпуса в разглашении секретных данных

Уволенный в среду с должности командира Еврокорпуса генерал Ярослав Громадзиньский подозревается в разглашении секретной информации, следует из сообщения службы РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T21:10

2024-03-28T21:10

2024-03-28T21:11

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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Уволенный в среду с должности командира Еврокорпуса генерал Ярослав Громадзиньский подозревается в разглашении секретной информации, следует из сообщения службы военной контрразведки (SKW) Польши. Ранее министерство национальной обороны Польши сообщило, что командир Еврокорпуса генерал Ярослав Громадзиньский освобожден от должности, а служба военной контрразведки начала в отношении него проверку. "Служба военной контрразведки, действующая в соответствии с положениями закона от 5 августа 2010 года "О защите секретной информации", инициирует контрольное производство в случае получения новой информации, указывающей на то, что лицо, имеющее действительный допуск, не дает гарантий сохранения тайны", - говорится в сообщении. Уточняется, что в период с 2021 по 2023 годы служба военной контрразведки начала около 150 проверок в отношении военнослужащих, сотрудников SKW и сотрудников министерства национальной обороны. Отмечается, что контрольная проверка может длиться до шести месяцев, а в особенных случаях может быть продлена один раз еще на шесть месяцев. Разбирательство является двухэтапным, а это означает, что негативное решение службы военной контрразведки проверяемое лицо имеет право обжаловать, обратившись к премьер-министру, а также негативное решение подлежит судебно-административному контролю. Служба военной контрразведки отмечает, что проводит контрольные процедуры "независимо от занимаемой должности и имеющегося звания". Сам же генерал Громадзиньский заявил, что ему не в чем себя упрекнуть. "Я хотел бы заявить, что в течение 34 лет профессиональной военной службы я всегда ставил на первое место благо службы, благо Родины, часто за счет семьи. Во время службы на штабных и командных должностях, в стране и за рубежом, а также в сотрудничестве с союзниками по НАТО я всегда достойно представлял мундир польского солдата", - написал он на платформе Х. "Я хотел бы заверить вас, что мне не в чем себя упрекнуть. Я верю, что начатая службой военной контрразведки проверка закончится для меня положительно", - добавил генерал. До вступления в должность командира Еврокорпуса в июне прошлого года генерал Громадзиньский был советником-координатором начальника Генерального штаба Войска польского, ранее он был первым командующим 18-й механизированной дивизией. В последние месяцы он также служил в международной группе по оказанию помощи Украине в немецком Висбадене, где вместе с американскими военными отвечал за обучение украинских солдат.

https://ria.ru/20240328/polsha-1936392763.html

https://ria.ru/20240327/polsha-1936162578.html

https://ria.ru/20240322/polsha-1934868539.html

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