https://ria.ru/20240328/polsha-1936369534.html

МВД Польши признало, что не знает точного числа украинских детей в стране

МВД Польши признало, что не знает точного числа украинских детей в стране - РИА Новости, 28.03.2024

МВД Польши признало, что не знает точного числа украинских детей в стране

Польские власти не знают, сколько в их стране украинских детей, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:39

2024-03-28T13:39

2024-03-28T13:39

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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Польские власти не знают, сколько в их стране украинских детей, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык. "В системе PESEL (индивидуальный номер) нас 380 тысяч детей школьного возраста (прибывших из Украины – ред.), а пособие 800+ (ежемесячное пособие на несовершеннолетних) получают 210 тысяч детей. Сколько их на самом деле в Польше? Мы не знаем", - признал замминистра. По различным данным, в Польше находятся около миллиона украинских беженцев.

https://ria.ru/20240328/bezhentsy-1936358298.html

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Кирилл Волков

в мире, польша, украина, мвд польши