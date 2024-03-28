https://ria.ru/20240328/polsha-1936369534.html
МВД Польши признало, что не знает точного числа украинских детей в стране
МВД Польши признало, что не знает точного числа украинских детей в стране - РИА Новости, 28.03.2024
МВД Польши признало, что не знает точного числа украинских детей в стране
Польские власти не знают, сколько в их стране украинских детей, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:39
2024-03-28T13:39
2024-03-28T13:39
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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Польские власти не знают, сколько в их стране украинских детей, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык. "В системе PESEL (индивидуальный номер) нас 380 тысяч детей школьного возраста (прибывших из Украины – ред.), а пособие 800+ (ежемесячное пособие на несовершеннолетних) получают 210 тысяч детей. Сколько их на самом деле в Польше? Мы не знаем", - признал замминистра. По различным данным, в Польше находятся около миллиона украинских беженцев.
https://ria.ru/20240328/bezhentsy-1936358298.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МВД Польши признало, что не знает точного числа украинских детей в стране
МВД Польши: сколько на самом деле в стране украинских детей, никто не знает