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МВД Польши признало, что не знает точного числа украинских детей в стране - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/polsha-1936369534.html
МВД Польши признало, что не знает точного числа украинских детей в стране
МВД Польши признало, что не знает точного числа украинских детей в стране - РИА Новости, 28.03.2024
МВД Польши признало, что не знает точного числа украинских детей в стране
Польские власти не знают, сколько в их стране украинских детей, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:39
2024-03-28T13:39
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
мвд польши
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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Польские власти не знают, сколько в их стране украинских детей, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык. "В системе PESEL (индивидуальный номер) нас 380 тысяч детей школьного возраста (прибывших из Украины – ред.), а пособие 800+ (ежемесячное пособие на несовершеннолетних) получают 210 тысяч детей. Сколько их на самом деле в Польше? Мы не знаем", - признал замминистра. По различным данным, в Польше находятся около миллиона украинских беженцев.
https://ria.ru/20240328/bezhentsy-1936358298.html
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в мире, польша, украина, мвд польши
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, МВД Польши
МВД Польши признало, что не знает точного числа украинских детей в стране

МВД Польши: сколько на самом деле в стране украинских детей, никто не знает

© AP Photo / Markus SchreiberБеженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Польские власти не знают, сколько в их стране украинских детей, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык.
"В системе PESEL (индивидуальный номер) нас 380 тысяч детей школьного возраста (прибывших из Украины – ред.), а пособие 800+ (ежемесячное пособие на несовершеннолетних) получают 210 тысяч детей. Сколько их на самом деле в Польше? Мы не знаем", - признал замминистра.
По различным данным, в Польше находятся около миллиона украинских беженцев.
Жители Украины на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
МВД Польши рассказало о "патологических" условиях работы беженцев с Украины
Вчера, 12:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаМВД Польши
 
 
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