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Украина теряет главного союзника: причина необычная

Украина теряет главного союзника: причина необычная - РИА Новости, 28.03.2024

Украина теряет главного союзника: причина необычная

В 2023-м польская оппозиция заявила, что разрешит аборты, как только придет к власти. Но обещание не исполнила. Наоборот, эта тема стала одной из самых... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T08:00

2024-03-28T08:00

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Михаил Катков. В 2023-м польская оппозиция заявила, что разрешит аборты, как только придет к власти. Но обещание не исполнила. Наоборот, эта тема стала одной из самых болезненных в коалиционном правительстве и может привести к его роспуску. О том, что происходит с правами женщин в республике, — в материале РИА Новости.Рожать нельзя прерватьВ октябре 2020 года Конституционный суд Польши признал незаконным искусственное прерывание беременности из-за заболевания или нежизнеспособности плода. При этом в 2019-м 98 процентов операций провели именно по этой причине. После вступления решения в силу страну охватили массовые протесты, но власти не передумали. По данным местных СМИ, теперь ежегодное количество подпольных абортов варьируется от десяти до 150 тысяч.Легально прервать беременность можно только в двух случаях: если она угрожает жизни матери и если есть основания полагать, что зачатие произошло в результате преступления. Таких абортов за год — одна-две тысячи. Но и тут бывают сложности. Например, в январе 2023-го разразился скандал из-за того, что медики не захотели проводить процедуру 14-летней пациентке с интеллектуальными нарушениями, которую изнасиловал родной дядя. Девочка вовремя не сообщила о случившемся и даже не знала о своем положении. Врачи отказались помочь, сославшись на закрепленную в законе оговорку о совести: доктор может не делать операцию, если она противоречит его убеждениям. Впрочем, когда историю предали огласке, в стране все-таки нашлись специалисты, которые выполнили свой долг.Примечательно, что жесткое законодательство в сфере абортов не помогает улучшить демографическую ситуацию. В 2023-м в Польше родилось всего 272 тысячи детей — это худший показатель со времен Второй мировой войны.Запрет абортов сыграл значимую роль в поражении консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС) на парламентских выборах в конце прошлого года. По оценкам местных экспертов, в том числе из-за этого она набрала 35,38 процента и не сформировала правительство. Теоретически ПиС могла бы поддержать ультраправая "Конфедерация" (7,16 процента), но третьего партнера не нашли. Победа досталась коалиции из трех политических сил: либеральная "Гражданская коалиция" (ГК) — 30,7 процента, либеральные консерваторы из "Третьего пути" (ТП) — 14,4, "Новые левые" (НЛ) — 8,61. Они обещали разрешить аборты, а также отделить церковь от государства, деполитизировать СМИ и восстановить верховенство закона.Большая политикаВ январе 2024 года новый премьер-министр Польши Дональд Туск, представляющий ГК, заявил, что готов внести в парламент законопроект, разрешающий прерывать беременность до 12-й недели. Но предупредил, что в коалиции "разные взгляды" на эту проблему.Против либерализации законодательства выступает спикер парламента Шимон Холовня, представляющий ТП. Работу над документом он заблокировал, объяснив, что не нужно поднимать столь болезненную тему перед местными выборами в апреле. ТП планирует побороться с ПиС за консервативный сельский электорат, поэтому в данном случае запрет абортов может сыграть в пользу бывшей правящей партии. Кроме того, по словам Холовни, президент Анджей Дуда все равно не подпишет закон, так как поддерживает почти полный запрет на искусственное прерывание беременности.Зато левые активно продвигают идею разрешить женщинам самим решать, рожать или нет. "Каждая третья в Польше делала аборт. Это часть нашей жизни. Точно так же как беременность и роды, доступ к абортам является частью системы здравоохранения. Государство обязано обеспечить такую помощь всем гражданам", — утверждает член НЛ, министр по делам равенства Катаржина Котула.На призыв Холовни сохранять спокойствие при обсуждении абортов левые ответили нецензурно. "Иди <...> со своим спокойствием", — заявила один из лидеров НЛ Анна-Мария Жуковская. При этом, согласно опросу IBRIS для RadioZet, с января по март рейтинг одобрения работы спикера парламента упал с 60 до 49 процентов.Между тем Холовня сообщил, что собирается участвовать в выборах президента Польши в 2025-м. Скорее всего, его главным конкурентом станет кто-то из ГК. В этом смысле Туску могут быть выгодны нынешние нападки на спикера парламента.Традиционные ценностиВедущий эксперт РИСИ Олег Неменский напоминает, что Польша — довольно консервативная страна. И призывы к либерализации, как правило, сводятся лишь к послаблениям, а не к полной свободе матери распоряжаться ее плодом. "Для многих поляков аборты — кощунство. Борьба за сохранение запретов для них почти священна. Также не надо забывать, что даже "Гражданская коалиция" Туска входит в консервативную Европейскую народную партию. Она гораздо левее, чем ПиС, но, вообще-то, это два осколка "Солидарности", — уточняет эксперт.Вместе с тем Неменский отмечает: хотя в Польше постоянно обсуждают запрет абортов, эта тема вряд ли станет поводом для правительственного кризиса. ГК и ТП довольно близки по взглядам, чтобы ссориться из-за этого, а левые должны радоваться, что вообще попали в правящую коалицию. "До сих пор поляки не были склонны голосовать за коммунистов, но ситуация меняется. Вряд ли НЛ захочет выйти из правительства. Наоборот, ей нужно пользоваться ситуацией, чтобы наращивать свою узнаваемость. В связи с этим для левых аборт — это повод для пиара, а не для развала коалиции", — считает Неменский.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов обращает внимание, что в консервативности поляков значительную роль играет религиозность. Как известно, католическая церковь против искусственного прерывания беременности. "Как и в любой стране, в Польше есть сторонники абортов, но их слишком мало, чтобы получить серьезное представительство в парламенте. В свою очередь, действующее правительство вряд ли заинтересовано в том, чтобы на фоне конфликта на Украине раскалывать общество", — говорит Денисов.Сторонники абортов внесли вклад в смену правительства, но новые власти Польши не спешат их отблагодарить. Наоборот, нельзя исключать, что попытка легализовать искусственное прерывание беременности приведет к серьезному политическому кризису и возвращению ПиС во власть.

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в мире, польша, украина, россия, дональд туск, анджей дуда, ibris, право и справедливость, европейская народная партия