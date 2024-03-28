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МЧС предупредило о возможных паводках в семи округах - РИА Новости, 28.03.2024
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11:53 28.03.2024 (обновлено: 12:14 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/polovode-1936343317.html
МЧС предупредило о возможных паводках в семи округах
МЧС предупредило о возможных паводках в семи округах - РИА Новости, 28.03.2024
МЧС предупредило о возможных паводках в семи округах
Подтопления при прохождении весеннего половодья могут затронуть территории чуть более половины регионов России в семи федеральных округах, в том числе... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T11:53
2024-03-28T12:14
россия
красноярский край
самарское
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Подтопления при прохождении весеннего половодья могут затронуть территории чуть более половины регионов России в семи федеральных округах, в том числе Московскую область, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "При дружном развитии (резкое потепление, массовое таяние снега) весеннего половодья и выпадении обильных осадков в период прохождения его максимумов, а также формировании мощных ледовых заторов существует вероятность подтопления пониженных прибрежных частей", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости. Отмечается, что подтопления могут грозить Мордовии, Чувашии, Удмуртии, Татарстану, Башкирии, Хакасии, Туве, Бурятии, Якутии, Крыму, Пермскому, Приморскому, Камчатскому, Забайкальскому, Алтайскому, Красноярскому краям, Сахалинской, Омской, Кемеровской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Кировской, Самарской, Оренбургской, Ленинградской, Новгородской, Архангельской, Мурманской, Вологодской, Калужской, Владимирской, Московской, Тульской, Ивановской, Рязанской, Смоленской, Брянской, Костромской, Ярославской, Тверской, Волгоградской областям, а также Чукотскому автономному округу. По данным ведомства, прохождение половодья в основном прогнозируется в марте-мае, а также в первой декаде июня. Ранее МЧС РФ сообщало, что масштабные запасы снега могут осложнить прохождение весеннего половодья в ряде регионов России. В зонах риска могут оказаться более 4,3 тысячи населенных пунктов. Для борьбы с половодьем подготовлена группировка численностью около 840 тысяч человек и 210 тысяч единиц техники, в том числе 350 воздушных судов. Уже определены 755 затороопасных мест на акваториях рек, на 419 участках спланированы мероприятия по ослаблению и подрыву льда.
https://ria.ru/20240326/polovode-1935950273.html
https://ria.ru/20240307/moskva-1931641968.html
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россия, красноярский край, самарское, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Красноярский край, Самарское, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
МЧС предупредило о возможных паводках в семи округах

МЧС: половодье может затронуть 47 регионов в семи федеральных округах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПодтопленная территории станицы Голубицкой в Краснодарском крае
Подтопленная территории станицы Голубицкой в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Подтопленная территории станицы Голубицкой в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Подтопления при прохождении весеннего половодья могут затронуть территории чуть более половины регионов России в семи федеральных округах, в том числе Московскую область, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
«
"При дружном развитии (резкое потепление, массовое таяние снега) весеннего половодья и выпадении обильных осадков в период прохождения его максимумов, а также формировании мощных ледовых заторов существует вероятность подтопления пониженных прибрежных частей", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.
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Отмечается, что подтопления могут грозить Мордовии, Чувашии, Удмуртии, Татарстану, Башкирии, Хакасии, Туве, Бурятии, Якутии, Крыму, Пермскому, Приморскому, Камчатскому, Забайкальскому, Алтайскому, Красноярскому краям, Сахалинской, Омской, Кемеровской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Кировской, Самарской, Оренбургской, Ленинградской, Новгородской, Архангельской, Мурманской, Вологодской, Калужской, Владимирской, Московской, Тульской, Ивановской, Рязанской, Смоленской, Брянской, Костромской, Ярославской, Тверской, Волгоградской областям, а также Чукотскому автономному округу.
По данным ведомства, прохождение половодья в основном прогнозируется в марте-мае, а также в первой декаде июня.
Ранее МЧС РФ сообщало, что масштабные запасы снега могут осложнить прохождение весеннего половодья в ряде регионов России. В зонах риска могут оказаться более 4,3 тысячи населенных пунктов. Для борьбы с половодьем подготовлена группировка численностью около 840 тысяч человек и 210 тысяч единиц техники, в том числе 350 воздушных судов. Уже определены 755 затороопасных мест на акваториях рек, на 419 участках спланированы мероприятия по ослаблению и подрыву льда.
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РоссияКрасноярский крайСамарскоеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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