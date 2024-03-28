https://ria.ru/20240328/polovode-1936343317.html

МЧС предупредило о возможных паводках в семи округах

МЧС предупредило о возможных паводках в семи округах - РИА Новости, 28.03.2024

МЧС предупредило о возможных паводках в семи округах

Подтопления при прохождении весеннего половодья могут затронуть территории чуть более половины регионов России в семи федеральных округах, в том числе... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T11:53

2024-03-28T11:53

2024-03-28T12:14

россия

красноярский край

самарское

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746143962_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_21f1d071bab9d41038a106c2faadb6eb.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Подтопления при прохождении весеннего половодья могут затронуть территории чуть более половины регионов России в семи федеральных округах, в том числе Московскую область, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "При дружном развитии (резкое потепление, массовое таяние снега) весеннего половодья и выпадении обильных осадков в период прохождения его максимумов, а также формировании мощных ледовых заторов существует вероятность подтопления пониженных прибрежных частей", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости. Отмечается, что подтопления могут грозить Мордовии, Чувашии, Удмуртии, Татарстану, Башкирии, Хакасии, Туве, Бурятии, Якутии, Крыму, Пермскому, Приморскому, Камчатскому, Забайкальскому, Алтайскому, Красноярскому краям, Сахалинской, Омской, Кемеровской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Кировской, Самарской, Оренбургской, Ленинградской, Новгородской, Архангельской, Мурманской, Вологодской, Калужской, Владимирской, Московской, Тульской, Ивановской, Рязанской, Смоленской, Брянской, Костромской, Ярославской, Тверской, Волгоградской областям, а также Чукотскому автономному округу. По данным ведомства, прохождение половодья в основном прогнозируется в марте-мае, а также в первой декаде июня. Ранее МЧС РФ сообщало, что масштабные запасы снега могут осложнить прохождение весеннего половодья в ряде регионов России. В зонах риска могут оказаться более 4,3 тысячи населенных пунктов. Для борьбы с половодьем подготовлена группировка численностью около 840 тысяч человек и 210 тысяч единиц техники, в том числе 350 воздушных судов. Уже определены 755 затороопасных мест на акваториях рек, на 419 участках спланированы мероприятия по ослаблению и подрыву льда.

https://ria.ru/20240326/polovode-1935950273.html

https://ria.ru/20240307/moskva-1931641968.html

россия

красноярский край

самарское

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, красноярский край, самарское, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия