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Ветеринары рассказали, каких домашних животных чаще заводят в Москве - РИА Новости, 28.03.2024
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14:47 28.03.2024 (обновлено: 14:48 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/pitomtsy-1936390403.html
Ветеринары рассказали, каких домашних животных чаще заводят в Москве
Ветеринары рассказали, каких домашних животных чаще заводят в Москве - РИА Новости, 28.03.2024
Ветеринары рассказали, каких домашних животных чаще заводят в Москве
Чаще всего москвичи выбирают в качестве домашних животных миниатюрных собак и кошек, рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:47
2024-03-28T14:48
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Чаще всего москвичи выбирают в качестве домашних животных миниатюрных собак и кошек, рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин. &quot;У нас сейчас в основном выбирают либо миниатюрных собак, либо кошек. Это наверное одни из самых популярных видов животных, которых заводят москвичи&quot;, — сказал Сауткин во время пресс-конференции &quot;Профилактика болезней домашних животных в весенне-летний период: вакцинация от бешенства и способы защиты питомцев от паразитов и клещей&quot;.Он уточнил, что среди жителей города из больших собак популярны лабрадоры и овчарки. "Если брать по породам кошек, то это мейн-куны, бенгалы, достаточно популярны", - добавил Сауткин.
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Ветеринары рассказали, каких домашних животных чаще заводят в Москве

Сауткин: в Москве в качестве питомцев выбирают миниатюрных собак и кошек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКошка
Кошка - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Чаще всего москвичи выбирают в качестве домашних животных миниатюрных собак и кошек, рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.
«

"У нас сейчас в основном выбирают либо миниатюрных собак, либо кошек. Это наверное одни из самых популярных видов животных, которых заводят москвичи", — сказал Сауткин во время пресс-конференции "Профилактика болезней домашних животных в весенне-летний период: вакцинация от бешенства и способы защиты питомцев от паразитов и клещей".

Он уточнил, что среди жителей города из больших собак популярны лабрадоры и овчарки.
"Если брать по породам кошек, то это мейн-куны, бенгалы, достаточно популярны", - добавил Сауткин.
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