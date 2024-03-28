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Ветеринары рассказали, каких домашних животных чаще заводят в Москве
Ветеринары рассказали, каких домашних животных чаще заводят в Москве - РИА Новости, 28.03.2024
Ветеринары рассказали, каких домашних животных чаще заводят в Москве
Чаще всего москвичи выбирают в качестве домашних животных миниатюрных собак и кошек, рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:47
2024-03-28T14:47
2024-03-28T14:48
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Чаще всего москвичи выбирают в качестве домашних животных миниатюрных собак и кошек, рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин. "У нас сейчас в основном выбирают либо миниатюрных собак, либо кошек. Это наверное одни из самых популярных видов животных, которых заводят москвичи", — сказал Сауткин во время пресс-конференции "Профилактика болезней домашних животных в весенне-летний период: вакцинация от бешенства и способы защиты питомцев от паразитов и клещей".Он уточнил, что среди жителей города из больших собак популярны лабрадоры и овчарки. "Если брать по породам кошек, то это мейн-куны, бенгалы, достаточно популярны", - добавил Сауткин.
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Хорошие новости, Общество, Москва
Ветеринары рассказали, каких домашних животных чаще заводят в Москве
Сауткин: в Москве в качестве питомцев выбирают миниатюрных собак и кошек
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Чаще всего москвичи выбирают в качестве домашних животных миниатюрных собак и кошек, рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.
«
"У нас сейчас в основном выбирают либо миниатюрных собак, либо кошек. Это наверное одни из самых популярных видов животных, которых заводят москвичи", — сказал Сауткин во время пресс-конференции "Профилактика болезней домашних животных в весенне-летний период: вакцинация от бешенства и способы защиты питомцев от паразитов и клещей".
Он уточнил, что среди жителей города из больших собак популярны лабрадоры и овчарки.
"Если брать по породам кошек, то это мейн-куны, бенгалы, достаточно популярны", - добавил Сауткин.