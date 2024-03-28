https://ria.ru/20240328/pitomtsy-1936390403.html

Ветеринары рассказали, каких домашних животных чаще заводят в Москве

Ветеринары рассказали, каких домашних животных чаще заводят в Москве - РИА Новости, 28.03.2024

Ветеринары рассказали, каких домашних животных чаще заводят в Москве

Чаще всего москвичи выбирают в качестве домашних животных миниатюрных собак и кошек, рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:47

2024-03-28T14:47

2024-03-28T14:48

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Чаще всего москвичи выбирают в качестве домашних животных миниатюрных собак и кошек, рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин. "У нас сейчас в основном выбирают либо миниатюрных собак, либо кошек. Это наверное одни из самых популярных видов животных, которых заводят москвичи", — сказал Сауткин во время пресс-конференции "Профилактика болезней домашних животных в весенне-летний период: вакцинация от бешенства и способы защиты питомцев от паразитов и клещей".Он уточнил, что среди жителей города из больших собак популярны лабрадоры и овчарки. "Если брать по породам кошек, то это мейн-куны, бенгалы, достаточно популярны", - добавил Сауткин.

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