https://ria.ru/20240328/peskov-1936355757.html

Песков заявил, что пока рано говорить о восстановлении "Крокуса"

Песков заявил, что пока рано говорить о восстановлении "Крокуса" - РИА Новости, 28.03.2024

Песков заявил, что пока рано говорить о восстановлении "Крокуса"

Вопрос о восстановлении "Крокус сити холла" после теракта не стоит в повестке дня Кремля и общественности, рано говорить об этом и занимать позицию, пока идет... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:42

2024-03-28T12:42

2024-03-28T12:56

теракт в "крокус сити холле"

крокус

крокус сити холл

россия

дмитрий песков

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вопрос о восстановлении "Крокус сити холла" после теракта не стоит в повестке дня Кремля и общественности, рано говорить об этом и занимать позицию, пока идет следствие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявил, что пока окончательного решения по восстановлению "Крокус сити холла" нет, владельцы будут ориентироваться на мнение президента РФ Владимира Путина, губернатора Подмосковья и общественности."Сейчас этот вопрос в повестке дня, наверное, Кремля и общественности не стоит. Все-таки идет активная фаза следствия, и пока, наверное, рано об этом говорить и занимать какую-то позицию", - сказал Песков журналистам.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/konflikt-1936038014.html

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936207191.html

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крокус, крокус сити холл, россия, дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), араз агаларов, украина