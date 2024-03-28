https://ria.ru/20240328/pensii-1936286965.html

Россиянам напомнили, кому повысят пенсии с 1 апреля

Россиянам напомнили, кому повысят пенсии с 1 апреля - РИА Новости, 28.03.2024

Россиянам напомнили, кому повысят пенсии с 1 апреля

Социальные пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца и детям, чьи родители неизвестны, будут проиндексированы в России на 7,5% с 1 апреля... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T02:07

2024-03-28T02:07

2024-03-28T05:47

россия

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Социальные пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца и детям, чьи родители неизвестны, будут проиндексированы в России на 7,5% с 1 апреля этого года, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок."С 1 апреля этого года на 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также детям, оба родителя которых неизвестны", — сказал он.По его словам, общее число получателей социальных пенсий сегодня относительно небольшое - около 3,4 миллиона человек, а размер пенсии фиксирован. Страховую пенсию в России получают около 38 миллионов человек, у них пенсия была повышена еще в январе на те же 7,5%."Помимо этого, в апреле будут проиндексированы пенсии военных по призыву и добровольцев, которые приобрели инвалидность на службе, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и некоторые другие категории пенсий", — уточнил Ляшок.

https://ria.ru/20240326/prokuratura-1935901097.html

https://ria.ru/20240311/pensiya-1932308739.html

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