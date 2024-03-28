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"Тинькофф": банки обсуждают создание партнерской платежной системы - РИА Новости, 28.03.2024
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15:23 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/partnerstvo-1936394664.html
"Тинькофф": банки обсуждают создание партнерской платежной системы
"Тинькофф": банки обсуждают создание партнерской платежной системы - РИА Новости, 28.03.2024
"Тинькофф": банки обсуждают создание партнерской платежной системы
Крупные банки обсуждают возможность создания альтернативной платежной системы, начав тестировать гипотезы с обмена сервисами быстрого платежа, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:23
2024-03-28T15:23
тинькофф. кредитные системы
технологии
экономика
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Крупные банки обсуждают возможность создания альтернативной платежной системы, начав тестировать гипотезы с обмена сервисами быстрого платежа, сообщил вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем "Тинькофф" Сергей Хромов в интервью "Коммерсанту". Он напомнил, что с уходом "Визы" и "Мастеркард" осталась, "по сути, одна платежная система — Национальная система платежных карт (НСПК), которая и "Мир", и СБП". "Но, как известно, двигатель развития — это конкуренция, борьба: она стимулирует нас делать лучше продукты, лучше сервис, изобретать новое. С этой точки зрения наличие нескольких платежных систем априори лучше, чем одна. В том числе это и вопрос безопасности платежной инфраструктуры страны", - считает вице-президент "Тинькофф". По его словам, крупные банки уже достаточно давно обсуждают идею создания альтернативной платежной системы, однако это потребует "огромных инвестиций, как финансовых, так и людских". "Поэтому для начала, чтобы протестировать свои гипотезы, понять, как мы можем дальше двигаться и выстраивать большую систему, надо начать с малого. У многих крупных банков есть Pay-сервисы — вот ими мы пока и решили обменяться. Сегодня в магазинах, принимающих оплату по QR-кодам "Сбера", доступна оплата через Tinkoff Pay и Alfa Pay. Соответственно, в ближайшее время в наших терминалах тоже появится возможность платить через Tinkoff Pay, а также другие сервисы — SberPay и Alfa Pay. Подобные шаги мы ждем и от других банков", - пояснил он. Такая платежная система может быть открытой, подключиться к ней смогут, в том числе, и маркетплейсы. "Но, как у любой платежной системы, у нее должны быть правила, стандарты, которые еще только предстоит разработать. И участники этой платежной системы должны будут соответствовать этим стандартам", - подчеркнул Хромов. Что касается в целом активного развития экосистем банков, маркетплейсов или мобильных операторов, то эксперт полагает, что это не приведет к созданию монополии кого-то из этих игроков, скорее они будут дополнять друг друга, поскольку у кого-то исторически лучше финансовые услуги, у кого-то — медиаконтент. "По моему мнению, наиболее перспективная модель — это партнерство между экосистемами. И такие примеры уже есть. К примеру, "Тинькофф Касса" уже открыла свою экосистему для других способов оплаты: SberPay, СБП, "Мир Pay" и так далее. В дальнейшем список будет расширяться", - сказал Хромов.
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тинькофф. кредитные системы, технологии, экономика
Тинькофф. Кредитные Системы, Технологии, Экономика

"Тинькофф": банки обсуждают создание партнерской платежной системы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУспешная оплата покупки на кассе самообслуживания
Успешная оплата покупки на кассе самообслуживания - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Крупные банки обсуждают возможность создания альтернативной платежной системы, начав тестировать гипотезы с обмена сервисами быстрого платежа, сообщил вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем "Тинькофф" Сергей Хромов в интервью "Коммерсанту".
Он напомнил, что с уходом "Визы" и "Мастеркард" осталась, "по сути, одна платежная система — Национальная система платежных карт (НСПК), которая и "Мир", и СБП".
"Но, как известно, двигатель развития — это конкуренция, борьба: она стимулирует нас делать лучше продукты, лучше сервис, изобретать новое. С этой точки зрения наличие нескольких платежных систем априори лучше, чем одна. В том числе это и вопрос безопасности платежной инфраструктуры страны", - считает вице-президент "Тинькофф".
По его словам, крупные банки уже достаточно давно обсуждают идею создания альтернативной платежной системы, однако это потребует "огромных инвестиций, как финансовых, так и людских".
"Поэтому для начала, чтобы протестировать свои гипотезы, понять, как мы можем дальше двигаться и выстраивать большую систему, надо начать с малого. У многих крупных банков есть Pay-сервисы — вот ими мы пока и решили обменяться. Сегодня в магазинах, принимающих оплату по QR-кодам "Сбера", доступна оплата через Tinkoff Pay и Alfa Pay. Соответственно, в ближайшее время в наших терминалах тоже появится возможность платить через Tinkoff Pay, а также другие сервисы — SberPay и Alfa Pay. Подобные шаги мы ждем и от других банков", - пояснил он.
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"Тинькофф" поддерживает создание единого QR-кода под контролем банков
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Такая платежная система может быть открытой, подключиться к ней смогут, в том числе, и маркетплейсы.
"Но, как у любой платежной системы, у нее должны быть правила, стандарты, которые еще только предстоит разработать. И участники этой платежной системы должны будут соответствовать этим стандартам", - подчеркнул Хромов.
Что касается в целом активного развития экосистем банков, маркетплейсов или мобильных операторов, то эксперт полагает, что это не приведет к созданию монополии кого-то из этих игроков, скорее они будут дополнять друг друга, поскольку у кого-то исторически лучше финансовые услуги, у кого-то — медиаконтент.
"По моему мнению, наиболее перспективная модель — это партнерство между экосистемами. И такие примеры уже есть. К примеру, "Тинькофф Касса" уже открыла свою экосистему для других способов оплаты: SberPay, СБП, "Мир Pay" и так далее. В дальнейшем список будет расширяться", - сказал Хромов.
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Тинькофф. Кредитные СистемыТехнологииЭкономика
 
 
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