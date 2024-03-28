https://ria.ru/20240328/partnerstvo-1936394664.html

"Тинькофф": банки обсуждают создание партнерской платежной системы

"Тинькофф": банки обсуждают создание партнерской платежной системы - РИА Новости, 28.03.2024

"Тинькофф": банки обсуждают создание партнерской платежной системы

Крупные банки обсуждают возможность создания альтернативной платежной системы, начав тестировать гипотезы с обмена сервисами быстрого платежа, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:23

2024-03-28T15:23

2024-03-28T15:23

тинькофф. кредитные системы

технологии

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936399617_0:273:3051:1989_1920x0_80_0_0_530bfbcd689f39198cfcb2e5a097d078.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Крупные банки обсуждают возможность создания альтернативной платежной системы, начав тестировать гипотезы с обмена сервисами быстрого платежа, сообщил вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем "Тинькофф" Сергей Хромов в интервью "Коммерсанту". Он напомнил, что с уходом "Визы" и "Мастеркард" осталась, "по сути, одна платежная система — Национальная система платежных карт (НСПК), которая и "Мир", и СБП". "Но, как известно, двигатель развития — это конкуренция, борьба: она стимулирует нас делать лучше продукты, лучше сервис, изобретать новое. С этой точки зрения наличие нескольких платежных систем априори лучше, чем одна. В том числе это и вопрос безопасности платежной инфраструктуры страны", - считает вице-президент "Тинькофф". По его словам, крупные банки уже достаточно давно обсуждают идею создания альтернативной платежной системы, однако это потребует "огромных инвестиций, как финансовых, так и людских". "Поэтому для начала, чтобы протестировать свои гипотезы, понять, как мы можем дальше двигаться и выстраивать большую систему, надо начать с малого. У многих крупных банков есть Pay-сервисы — вот ими мы пока и решили обменяться. Сегодня в магазинах, принимающих оплату по QR-кодам "Сбера", доступна оплата через Tinkoff Pay и Alfa Pay. Соответственно, в ближайшее время в наших терминалах тоже появится возможность платить через Tinkoff Pay, а также другие сервисы — SberPay и Alfa Pay. Подобные шаги мы ждем и от других банков", - пояснил он. Такая платежная система может быть открытой, подключиться к ней смогут, в том числе, и маркетплейсы. "Но, как у любой платежной системы, у нее должны быть правила, стандарты, которые еще только предстоит разработать. И участники этой платежной системы должны будут соответствовать этим стандартам", - подчеркнул Хромов. Что касается в целом активного развития экосистем банков, маркетплейсов или мобильных операторов, то эксперт полагает, что это не приведет к созданию монополии кого-то из этих игроков, скорее они будут дополнять друг друга, поскольку у кого-то исторически лучше финансовые услуги, у кого-то — медиаконтент. "По моему мнению, наиболее перспективная модель — это партнерство между экосистемами. И такие примеры уже есть. К примеру, "Тинькофф Касса" уже открыла свою экосистему для других способов оплаты: SberPay, СБП, "Мир Pay" и так далее. В дальнейшем список будет расширяться", - сказал Хромов.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тинькофф. кредитные системы, технологии, экономика