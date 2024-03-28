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Замглавы Минобороны стал почетным гостем военного парада в Мьянме - РИА Новости, 28.03.2024
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05:20 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/parad-1936293150.html
Замглавы Минобороны стал почетным гостем военного парада в Мьянме
Замглавы Минобороны стал почетным гостем военного парада в Мьянме - РИА Новости, 28.03.2024
Замглавы Минобороны стал почетным гостем военного парада в Мьянме
Замминистра обороны России Александр Фомин стал почетным гостем военного парада в столице Мьянмы, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T05:20
2024-03-28T05:20
безопасность
космос - риа наука
россия
мьянма
нейпьидо
александр фомин
миг-29
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Замминистра обороны России Александр Фомин стал почетным гостем военного парада в столице Мьянмы, сообщили в ведомстве. Отмечается, что парад на главной площади Нейпьидо был посвящен 79-й годовщине образования вооруженных сил Мьянмы. Вместе с Фоминым гостями парада были члены общественного совета Минобороны РФ. "Торжественным маршем по плацу прошли около 8 тысяч военнослужащих. В динамической части парада были представлены более 20 единиц вертолетов и самолетов, в том числе российского производства – самолеты Су-30СМЭ, МиГ-29, Як-130, вертолеты Ми-24, Ми-35, Ми-17 и другие", - говорится в сообщении. По данным Минобороны России, "большая часть показанной техники производится на предприятиях местной оборонной промышленности".
https://ria.ru/20240208/svo-1926129313.html
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безопасность, космос - риа наука, россия, мьянма, нейпьидо, александр фомин, миг-29, як-130, ми-24
Безопасность, Космос - РИА Наука, Россия, Мьянма, Нейпьидо, Александр Фомин, МиГ-29, Як-130, Ми-24
Замглавы Минобороны стал почетным гостем военного парада в Мьянме

Замглавы Минобороны Фомин стал почетным гостем военного парада в столице Мьянмы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Замминистра обороны России Александр Фомин стал почетным гостем военного парада в столице Мьянмы, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что парад на главной площади Нейпьидо был посвящен 79-й годовщине образования вооруженных сил Мьянмы. Вместе с Фоминым гостями парада были члены общественного совета Минобороны РФ.
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"Торжественным маршем по плацу прошли около 8 тысяч военнослужащих. В динамической части парада были представлены более 20 единиц вертолетов и самолетов, в том числе российского производства – самолеты Су-30СМЭ, МиГ-29, Як-130, вертолеты Ми-24, Ми-35, Ми-17 и другие", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, "большая часть показанной техники производится на предприятиях местной оборонной промышленности".
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