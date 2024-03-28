https://ria.ru/20240328/ovoschi-1936295014.html
Россиянам назвали самое благоприятное время для посева семян овощей
Россиянам назвали самое благоприятное время для посева семян овощей - РИА Новости, 28.03.2024
Россиянам назвали самое благоприятное время для посева семян овощей
Семена патиссонов, кабачков, фасоли, гороха, тыквы, дыни и лука лучше сажать не в марте, а позже, в то время как для посадок в первый весенний месяц есть более... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T06:23
2024-03-28T06:23
2024-03-28T06:24
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784497291_0:84:1953:1183_1920x0_80_0_0_51003ef59082e02165a435c379e36c73.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Семена патиссонов, кабачков, фасоли, гороха, тыквы, дыни и лука лучше сажать не в марте, а позже, в то время как для посадок в первый весенний месяц есть более подходящие варианты, например базилик, перец, огурцы и помидоры, рассказала РИА Новости эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Александра Чихринова. "Есть растения, которые лучше всего высаживать не в марте, а позже, когда на улице стабилизируется теплая погода. Для выращивания патиссонов и кабачков рекомендуется провести посадку в конце апреля или в начале мая. Фасоль и горох следует сажать в открытый грунт в мае, когда почва прогреется. Бобы обычно размещают в грядках в конце весны. Тыкву и дыню также следует высаживать в конце весны во избежание возможных заморозков. Лук же лучше всего посадить в конце апреля - начале мая", - отмечает Чихринова. Она также напомнила, что оптимальное время посадки растений может различаться в зависимости от климатических условий в отдельно взятом регионе, поэтому важно следовать рекомендациям местных агрономов для успешного выращивания урожая. При этом, по словам эксперта, есть и те культуры, которые лучше сажать в марте - например, помидоры и перцы. Этот месяц им подойдет, хотя они любят теплый климат и свет. "Баклажаны - это культура, которая также любит тепло и свет. Для успешного выращивания рассады баклажанов необходимо обеспечить хорошую аэрацию почвы, умеренный полив и удобрение. Рассаду баклажанов можно выращивать в контейнерах или горшках на подоконнике", - добавила Чихринова. Кроме того, эксперт отметила, что для рассады в первый весенний месяц подойдут цветная капуста, брокколи, огурцы, цуккини, картофель, базилик, петрушка, укроп и другие травы, а также петунии, лилии, георгины и другие цветочные культуры. А уже после посадки важно следить за уровнем влажности почвы, регулярно поливать растения и подкармливать их натуральными или минеральными удобрениями. "Если ночные температуры все еще низки, не забудьте обеспечить вашу зелень надежной защитой от неприятных холодных ночей. Особенно важно это для нежной рассады. Пленка здесь может стать надежным спутником... Сделайте прореживание растений обязательным процессом, чтобы обеспечить им достаточное пространство для здорового роста. Помните, что каждое растение заслуживает свою долю света, воздуха и питательных элементов", - заключила она.
https://ria.ru/20240120/ovoschi-1922515067.html
https://ria.ru/20240228/minselkhoz-1930074037.html
https://ria.ru/20240304/pomidory-1778834975.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784497291_28:0:1815:1340_1920x0_80_0_0_172be38a0408a68841238eef9f432630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Россиянам назвали самое благоприятное время для посева семян овощей
Эксперт Чихринова: в марте лучше не сажать семена патиссонов, кабачков и фасоли
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Семена патиссонов, кабачков, фасоли, гороха, тыквы, дыни и лука лучше сажать не в марте, а позже, в то время как для посадок в первый весенний месяц есть более подходящие варианты, например базилик, перец, огурцы и помидоры, рассказала РИА Новости эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Александра Чихринова.
"Есть растения, которые лучше всего высаживать не в марте, а позже, когда на улице стабилизируется теплая погода. Для выращивания патиссонов и кабачков рекомендуется провести посадку в конце апреля или в начале мая. Фасоль и горох следует сажать в открытый грунт в мае, когда почва прогреется. Бобы обычно размещают в грядках в конце весны. Тыкву и дыню также следует высаживать в конце весны во избежание возможных заморозков. Лук же лучше всего посадить в конце апреля - начале мая", - отмечает Чихринова.
Она также напомнила, что оптимальное время посадки растений может различаться в зависимости от климатических условий в отдельно взятом регионе, поэтому важно следовать рекомендациям местных агрономов для успешного выращивания урожая.
При этом, по словам эксперта, есть и те культуры, которые лучше сажать в марте - например, помидоры и перцы. Этот месяц им подойдет, хотя они любят теплый климат и свет. "Баклажаны - это культура, которая также любит тепло и свет. Для успешного выращивания рассады баклажанов необходимо обеспечить хорошую аэрацию почвы, умеренный полив и удобрение. Рассаду баклажанов можно выращивать в контейнерах или горшках на подоконнике", - добавила Чихринова.
Кроме того, эксперт отметила, что для рассады в первый весенний месяц подойдут цветная капуста, брокколи, огурцы, цуккини, картофель, базилик, петрушка, укроп и другие травы, а также петунии, лилии, георгины и другие цветочные культуры. А уже после посадки важно следить за уровнем влажности почвы, регулярно поливать растения и подкармливать их натуральными или минеральными удобрениями.
"Если ночные температуры все еще низки, не забудьте обеспечить вашу зелень надежной защитой от неприятных холодных ночей. Особенно важно это для нежной рассады. Пленка здесь может стать надежным спутником... Сделайте прореживание растений обязательным процессом, чтобы обеспечить им достаточное пространство для здорового роста. Помните, что каждое растение заслуживает свою долю света, воздуха и питательных элементов", - заключила она.