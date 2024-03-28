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В Японии протестуют против возобновления полетов конвертопланов США Osprey - РИА Новости, 28.03.2024
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10:01 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/osprey-1936315526.html
В Японии протестуют против возобновления полетов конвертопланов США Osprey
В Японии протестуют против возобновления полетов конвертопланов США Osprey - РИА Новости, 28.03.2024
В Японии протестуют против возобновления полетов конвертопланов США Osprey
Законодательная ассамблея префектуры Окинава заявила протест в связи с возобновлением полетов конвертопланов США Osprey, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:01
2024-03-28T10:01
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ТОКИО, 28 мар – РИА Новости. Законодательная ассамблея префектуры Окинава заявила протест в связи с возобновлением полетов конвертопланов США Osprey, сообщило агентство Киодо. Протест и письменное мнение о том, что конвертопланы необходимо убрать с базы морской пехоты США Футэмма приняты единогласно. В марте американские военные возобновили полеты конвертопланов, остановленные с ноября из-за аварии в Японии, жертвами которой стали 8 человек. В настоящее время в Японии дислоцированы 29 конвертопланов Osprey: на базе ВВС США Ёкота около Токио 5 и на базе морской пехоты США Футэмма на Окинаве 24, а также 14 таких конвертопланов, принадлежащих сухопутным силам самообороны и размещенных на базе Кисарадзу в Тибе по соседству с Токио. Несмотря на заверения министерства обороны, что от американской стороны были получены подробные объяснения, подробной информации о причинах аварии в открытом доступе нет. Это объясняют спецификой вопроса, связанной с секретностью. Население в местах, где проходят полеты Osprey, испытывает беспокойство в связи с проблемами безопасности конвертопланов. Конвертоплан Osprey CV22, приписанный к американской базе Ёкота в Токио, потерпел крушение 29 ноября 2023 года около японского острова Якусима в префектуре Кагосима. Остров находится между базой США Ивакуни в префектуре Ямагути, откуда он вылетел, и базой США Кадэна на Окинаве – конечной точкой маршрута. Незадолго до крушения борт запрашивал экстренную посадку в аэропорту Якусима. Очевидцы видели, как из левого двигателя конвертоплана выбивалось пламя. На борту находились 8 человек, все они погибли. Это первая авария Osprey в Японии с человеческими жертвами. После крушения США временно прекратили использование этого типа конвертопланов в мире и пообещали Японии, что дальнейшее использование будет заранее согласовано с японской стороной.
https://ria.ru/20240309/osprey-1931976322.html
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в мире, космос - риа наука, сша, япония, окинава
В мире, Космос - РИА Наука, США, Япония, Окинава
В Японии протестуют против возобновления полетов конвертопланов США Osprey

Заксобрание Окинавы заявило протест в связи с возобновлением полетов Osprey США

© Public domain/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Katie EarleКонвертоплан "V-22 Osprey"
Конвертоплан V-22 Osprey
© Public domain/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Katie Earle
Конвертоплан "V-22 Osprey". Архивное фото
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ТОКИО, 28 мар – РИА Новости. Законодательная ассамблея префектуры Окинава заявила протест в связи с возобновлением полетов конвертопланов США Osprey, сообщило агентство Киодо.
Протест и письменное мнение о том, что конвертопланы необходимо убрать с базы морской пехоты США Футэмма приняты единогласно.
Конвертоплан - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Глава минобороны Японии получил объяснения по возобновлению полетов Osprey
9 марта, 06:27
В марте американские военные возобновили полеты конвертопланов, остановленные с ноября из-за аварии в Японии, жертвами которой стали 8 человек.
В настоящее время в Японии дислоцированы 29 конвертопланов Osprey: на базе ВВС США Ёкота около Токио 5 и на базе морской пехоты США Футэмма на Окинаве 24, а также 14 таких конвертопланов, принадлежащих сухопутным силам самообороны и размещенных на базе Кисарадзу в Тибе по соседству с Токио.
Несмотря на заверения министерства обороны, что от американской стороны были получены подробные объяснения, подробной информации о причинах аварии в открытом доступе нет. Это объясняют спецификой вопроса, связанной с секретностью.
Население в местах, где проходят полеты Osprey, испытывает беспокойство в связи с проблемами безопасности конвертопланов.
Конвертоплан Osprey CV22, приписанный к американской базе Ёкота в Токио, потерпел крушение 29 ноября 2023 года около японского острова Якусима в префектуре Кагосима. Остров находится между базой США Ивакуни в префектуре Ямагути, откуда он вылетел, и базой США Кадэна на Окинаве – конечной точкой маршрута. Незадолго до крушения борт запрашивал экстренную посадку в аэропорту Якусима. Очевидцы видели, как из левого двигателя конвертоплана выбивалось пламя. На борту находились 8 человек, все они погибли. Это первая авария Osprey в Японии с человеческими жертвами. После крушения США временно прекратили использование этого типа конвертопланов в мире и пообещали Японии, что дальнейшее использование будет заранее согласовано с японской стороной.
Американские конвертопланы MV-22B Osprey - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
CША приостановили полеты конвертопланов Osprey после катастрофы в Японии
7 декабря 2023, 03:42
 
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