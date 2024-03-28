https://ria.ru/20240328/osprey-1936315526.html

В Японии протестуют против возобновления полетов конвертопланов США Osprey

В Японии протестуют против возобновления полетов конвертопланов США Osprey - РИА Новости, 28.03.2024

В Японии протестуют против возобновления полетов конвертопланов США Osprey

Законодательная ассамблея префектуры Окинава заявила протест в связи с возобновлением полетов конвертопланов США Osprey, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:01

2024-03-28T10:01

2024-03-28T10:01

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ТОКИО, 28 мар – РИА Новости. Законодательная ассамблея префектуры Окинава заявила протест в связи с возобновлением полетов конвертопланов США Osprey, сообщило агентство Киодо. Протест и письменное мнение о том, что конвертопланы необходимо убрать с базы морской пехоты США Футэмма приняты единогласно. В марте американские военные возобновили полеты конвертопланов, остановленные с ноября из-за аварии в Японии, жертвами которой стали 8 человек. В настоящее время в Японии дислоцированы 29 конвертопланов Osprey: на базе ВВС США Ёкота около Токио 5 и на базе морской пехоты США Футэмма на Окинаве 24, а также 14 таких конвертопланов, принадлежащих сухопутным силам самообороны и размещенных на базе Кисарадзу в Тибе по соседству с Токио. Несмотря на заверения министерства обороны, что от американской стороны были получены подробные объяснения, подробной информации о причинах аварии в открытом доступе нет. Это объясняют спецификой вопроса, связанной с секретностью. Население в местах, где проходят полеты Osprey, испытывает беспокойство в связи с проблемами безопасности конвертопланов. Конвертоплан Osprey CV22, приписанный к американской базе Ёкота в Токио, потерпел крушение 29 ноября 2023 года около японского острова Якусима в префектуре Кагосима. Остров находится между базой США Ивакуни в префектуре Ямагути, откуда он вылетел, и базой США Кадэна на Окинаве – конечной точкой маршрута. Незадолго до крушения борт запрашивал экстренную посадку в аэропорту Якусима. Очевидцы видели, как из левого двигателя конвертоплана выбивалось пламя. На борту находились 8 человек, все они погибли. Это первая авария Osprey в Японии с человеческими жертвами. После крушения США временно прекратили использование этого типа конвертопланов в мире и пообещали Японии, что дальнейшее использование будет заранее согласовано с японской стороной.

https://ria.ru/20240309/osprey-1931976322.html

https://ria.ru/20231207/osprey-1914249693.html

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в мире, космос - риа наука, сша, япония, окинава