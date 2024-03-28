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В России пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 регионов - РИА Новости, 28.03.2024
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10:01 28.03.2024 (обновлено: 10:31 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/oruzheyniki-1936315355.html
В России пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 регионов
В России пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 регионов - РИА Новости, 28.03.2024
В России пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 регионов
Силовики за январь-февраль пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 регионов РФ, изъято 562 единицы огнестрельного оружия, более 30 килограммов... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:01
2024-03-28T10:31
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санкт-петербург
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Силовики за январь-февраль пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 регионов РФ, изъято 562 единицы огнестрельного оружия, более 30 килограммов взрывчатых веществ, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 134 жителей 48 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении. По данным ФСБ, в январе-феврале 2024 года в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, ДНР, республиках Алтай, Дагестан, Коми, Крым, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Кабардино-Балкария и Удмуртия, Алтайском, Забайкальском, Красноярском и Краснодарском краях, Амурской, Астраханской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калининградском, Калужской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Из незаконного оборота изъято 562 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 74 пулемета, 88 автоматов, 156 пистолетов-пулеметов,136 винтовок, карабинов и ружей, 108 пистолетов и револьверов, а также 11 гранатометов и огнеметов , 115 гранат, 45 противотанковых и противопехотных мин, более 30 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), 127 основных частей оружия и свыше 80 тысяч патронов различного калибра. Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.
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Россия, Москва, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
В России пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 регионов

ФСБ за два месяца пресекла деятельность подпольных оружейников из 48 регионов РФ

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ РФ пресекла деятельность подпольных мастерских по изготовлению и сбыту оружия
ФСБ РФ пресекла деятельность подпольных мастерских по изготовлению и сбыту оружия - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
ФСБ РФ пресекла деятельность подпольных мастерских по изготовлению и сбыту оружия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Силовики за январь-февраль пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 регионов РФ, изъято 562 единицы огнестрельного оружия, более 30 килограммов взрывчатых веществ, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 134 жителей 48 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении.
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20 октября 2023, 09:56
По данным ФСБ, в январе-феврале 2024 года в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, ДНР, республиках Алтай, Дагестан, Коми, Крым, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Кабардино-Балкария и Удмуртия, Алтайском, Забайкальском, Красноярском и Краснодарском краях, Амурской, Астраханской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калининградском, Калужской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Из незаконного оборота изъято 562 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 74 пулемета, 88 автоматов, 156 пистолетов-пулеметов,136 винтовок, карабинов и ружей, 108 пистолетов и револьверов, а также 11 гранатометов и огнеметов , 115 гранат, 45 противотанковых и противопехотных мин, более 30 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), 127 основных частей оружия и свыше 80 тысяч патронов различного калибра. Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.
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В Петербурге ликвидировали нелегальные оружейные мастерские
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РоссияМоскваСанкт-ПетербургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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