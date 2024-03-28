https://ria.ru/20240328/oon-1936468965.html

США не имеют права поучать других в СБ ООН, заявило постпредство России

США не имеют права поучать других в СБ ООН, заявило постпредство России - РИА Новости, 28.03.2024

США не имеют права поучать других в СБ ООН, заявило постпредство России

США, которые четыре раза применяли вето в СБ ООН, чтобы не мешать Израилю убивать мирных палестинцев, не имеют права поучать других в Совете, заявил на... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:27

2024-03-28T19:27

2024-03-28T19:27

в мире

сша

россия

дмитрий полянский

оон

совет безопасности оон

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ООН, 28 мар - РИА Новости. США, которые четыре раза применяли вето в СБ ООН, чтобы не мешать Израилю убивать мирных палестинцев, не имеют права поучать других в Совете, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении работы экспертов санкционного комитета СБ ООН по КНДР на год. Как пояснил Полянский, РФ готова была поддержать документ, если бы авторы согласились включить в него положение о пересмотре санкционного режима против Пхеньяна через год. Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд выразил разочарование в связи с этим и выразил мнение, что Москва заблокировала резолюцию, потому что, по его словам, "за прошедший год группа начала сообщать о вопиющих нарушениях Россией резолюций Совета безопасности ООН", касающихся КНДР. "Особенно цинично и жалко прозвучали упреки в наш адрес от делегации США. Скажу прямо: страна, которая за последние пять месяцев четырежды применяла вето для того, чтобы дать Израилю возможность безжалостно убивать и травить голодом мирных палестинцев, и которая в этом зале заявляет о том, что решения Совета безопасности не носят обязательного характера, не имеет права поучать других", - отреагировал Полянский.

https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935772161.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон