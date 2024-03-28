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США не имеют права поучать других в СБ ООН, заявило постпредство России - РИА Новости, 28.03.2024
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19:27 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/oon-1936468965.html
США не имеют права поучать других в СБ ООН, заявило постпредство России
США не имеют права поучать других в СБ ООН, заявило постпредство России - РИА Новости, 28.03.2024
США не имеют права поучать других в СБ ООН, заявило постпредство России
США, которые четыре раза применяли вето в СБ ООН, чтобы не мешать Израилю убивать мирных палестинцев, не имеют права поучать других в Совете, заявил на... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:27
2024-03-28T19:27
в мире
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дмитрий полянский
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ООН, 28 мар - РИА Новости. США, которые четыре раза применяли вето в СБ ООН, чтобы не мешать Израилю убивать мирных палестинцев, не имеют права поучать других в Совете, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении работы экспертов санкционного комитета СБ ООН по КНДР на год. Как пояснил Полянский, РФ готова была поддержать документ, если бы авторы согласились включить в него положение о пересмотре санкционного режима против Пхеньяна через год. Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд выразил разочарование в связи с этим и выразил мнение, что Москва заблокировала резолюцию, потому что, по его словам, "за прошедший год группа начала сообщать о вопиющих нарушениях Россией резолюций Совета безопасности ООН", касающихся КНДР. "Особенно цинично и жалко прозвучали упреки в наш адрес от делегации США. Скажу прямо: страна, которая за последние пять месяцев четырежды применяла вето для того, чтобы дать Израилю возможность безжалостно убивать и травить голодом мирных палестинцев, и которая в этом зале заявляет о том, что решения Совета безопасности не носят обязательного характера, не имеет права поучать других", - отреагировал Полянский.
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в мире, сша, россия, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон
В мире, США, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Совет Безопасности ООН
США не имеют права поучать других в СБ ООН, заявило постпредство России

Полянский: США не имеют права поучать другие страны в Совбезе ООН

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 мар - РИА Новости. США, которые четыре раза применяли вето в СБ ООН, чтобы не мешать Израилю убивать мирных палестинцев, не имеют права поучать других в Совете, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении работы экспертов санкционного комитета СБ ООН по КНДР на год. Как пояснил Полянский, РФ готова была поддержать документ, если бы авторы согласились включить в него положение о пересмотре санкционного режима против Пхеньяна через год. Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд выразил разочарование в связи с этим и выразил мнение, что Москва заблокировала резолюцию, потому что, по его словам, "за прошедший год группа начала сообщать о вопиющих нарушениях Россией резолюций Совета безопасности ООН", касающихся КНДР.
"Особенно цинично и жалко прозвучали упреки в наш адрес от делегации США. Скажу прямо: страна, которая за последние пять месяцев четырежды применяла вето для того, чтобы дать Израилю возможность безжалостно убивать и травить голодом мирных палестинцев, и которая в этом зале заявляет о том, что решения Совета безопасности не носят обязательного характера, не имеет права поучать других", - отреагировал Полянский.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя обвинил постпреда США в незнании устава ООН
25 марта, 22:14
 
В миреСШАРоссияДмитрий ПолянскийООНСовет Безопасности ООН
 
 
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