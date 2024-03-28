США не имеют права поучать других в СБ ООН, заявило постпредство России
Полянский: США не имеют права поучать другие страны в Совбезе ООН
© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 28 мар - РИА Новости. США, которые четыре раза применяли вето в СБ ООН, чтобы не мешать Израилю убивать мирных палестинцев, не имеют права поучать других в Совете, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении работы экспертов санкционного комитета СБ ООН по КНДР на год. Как пояснил Полянский, РФ готова была поддержать документ, если бы авторы согласились включить в него положение о пересмотре санкционного режима против Пхеньяна через год. Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд выразил разочарование в связи с этим и выразил мнение, что Москва заблокировала резолюцию, потому что, по его словам, "за прошедший год группа начала сообщать о вопиющих нарушениях Россией резолюций Совета безопасности ООН", касающихся КНДР.
"Особенно цинично и жалко прозвучали упреки в наш адрес от делегации США. Скажу прямо: страна, которая за последние пять месяцев четырежды применяла вето для того, чтобы дать Израилю возможность безжалостно убивать и травить голодом мирных палестинцев, и которая в этом зале заявляет о том, что решения Совета безопасности не носят обязательного характера, не имеет права поучать других", - отреагировал Полянский.
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