Президент ФФР высказался о поездке россиян на Олимпиаду в Париже
Мамедов: отнесусь с пониманием, если на ОИ поедут те, кто привезет домой медали
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов
Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Василий Богданов. Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил РИА Новости, что с понимаем отнесется к поездке на Олимпиаду 2024 года в Париже тех спортсменов, которые будут претендовать на самые высокие места.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью сайту "Аргументы и факты" заявил, что к решению россиян, которые поедут выступать на Играх, нужно относиться с уважением, так как у них может не быть другого шанса. МОК 8 декабря объявил о допуске россиян на Олимпиаду в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Исполком МОК 19 марта сообщил, что от атлетов не будут требовать подписания дополнительных деклараций с осуждением СВО. При этом россияне не допущены к участию в параде спортсменов на церемонии открытия Игр. Россияне также не будут упомянуты в медальной таблице соревнований, для нейтральных атлетов МОК утвердил свои флаг и гимн.
Олимпиада — кому это надо?
22 марта, 08:00
"Считаю, это общие слова. Уважаю всех руководителей и их мнения, но нужно все-таки судить с учетом специфики каждого вида спорта. К примеру, у нас для отбора на Олимпиаду существует десять турниров. Если ты пропускаешь чемпионат Европы, это уже понижает шансы на квалификацию, а если чемпионат мира - и вовсе. Раз нас не допускают на них в принципе, то нет смысла и обсуждать поездку. Я с пониманием отнесусь, если условный борец получит возможность принять участие, никто не имеет права вмешиваться в его личное решение. Он мог всю жизнь идти к этой вершине, его победу будут помнить и десятилетия спустя. Но это в том случае, если спортсмен действительно претендует на медали, а не просто хочет погулять по Парижу, занять 48-е место и вернуться домой ни с чем. Я не хочу разделения общества на тех, кто против участия россиян в Олимпиаде, и тех, кто за", - сказал Мамедов.
Согласно решению исполкома МОК, нейтральные спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации, национальных федераций или олимпийских комитетов, а также от поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпийских игр.
Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.