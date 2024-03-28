Рейтинг@Mail.ru
Президент ФФР высказался о поездке россиян на Олимпиаду в Париже - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/olimpiada-1936420053.html
Президент ФФР высказался о поездке россиян на Олимпиаду в Париже
Президент ФФР высказался о поездке россиян на Олимпиаду в Париже - РИА Новости, 28.03.2024
Президент ФФР высказался о поездке россиян на Олимпиаду в Париже
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил РИА Новости, что с понимаем отнесется к поездке на Олимпиаду 2024 года в Париже тех... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:15
2024-03-28T16:15
спорт
олимпийские игры
париж
россия
европа
ильгар мамедов
дмитрий песков
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821717048_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d51f1666d91a5432a4a62ea9bf1334f.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Василий Богданов. Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил РИА Новости, что с понимаем отнесется к поездке на Олимпиаду 2024 года в Париже тех спортсменов, которые будут претендовать на самые высокие места. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью сайту "Аргументы и факты" заявил, что к решению россиян, которые поедут выступать на Играх, нужно относиться с уважением, так как у них может не быть другого шанса. МОК 8 декабря объявил о допуске россиян на Олимпиаду в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Исполком МОК 19 марта сообщил, что от атлетов не будут требовать подписания дополнительных деклараций с осуждением СВО. При этом россияне не допущены к участию в параде спортсменов на церемонии открытия Игр. Россияне также не будут упомянуты в медальной таблице соревнований, для нейтральных атлетов МОК утвердил свои флаг и гимн. "Считаю, это общие слова. Уважаю всех руководителей и их мнения, но нужно все-таки судить с учетом специфики каждого вида спорта. К примеру, у нас для отбора на Олимпиаду существует десять турниров. Если ты пропускаешь чемпионат Европы, это уже понижает шансы на квалификацию, а если чемпионат мира - и вовсе. Раз нас не допускают на них в принципе, то нет смысла и обсуждать поездку. Я с пониманием отнесусь, если условный борец получит возможность принять участие, никто не имеет права вмешиваться в его личное решение. Он мог всю жизнь идти к этой вершине, его победу будут помнить и десятилетия спустя. Но это в том случае, если спортсмен действительно претендует на медали, а не просто хочет погулять по Парижу, занять 48-е место и вернуться домой ни с чем. Я не хочу разделения общества на тех, кто против участия россиян в Олимпиаде, и тех, кто за", - сказал Мамедов. Согласно решению исполкома МОК, нейтральные спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации, национальных федераций или олимпийских комитетов, а также от поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпийских игр. Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
https://ria.ru/20240322/olimpiada-1934813879.html
https://rsport.ria.ru/20240321/olimpiada-1934779418.html
париж
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821717048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_10e274c335a9f151dbcc4219a00ed97d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, олимпийские игры, париж, россия, европа, ильгар мамедов, дмитрий песков, международный олимпийский комитет (мок), летние олимпийские игры 2024
Спорт, Олимпийские игры, Париж, Россия, Европа, Ильгар Мамедов, Дмитрий Песков, Международный олимпийский комитет (МОК), Летние Олимпийские игры 2024
Президент ФФР высказался о поездке россиян на Олимпиаду в Париже

Мамедов: отнесусь с пониманием, если на ОИ поедут те, кто привезет домой медали

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов
 Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Василий Богданов. Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил РИА Новости, что с понимаем отнесется к поездке на Олимпиаду 2024 года в Париже тех спортсменов, которые будут претендовать на самые высокие места.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью сайту "Аргументы и факты" заявил, что к решению россиян, которые поедут выступать на Играх, нужно относиться с уважением, так как у них может не быть другого шанса. МОК 8 декабря объявил о допуске россиян на Олимпиаду в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Исполком МОК 19 марта сообщил, что от атлетов не будут требовать подписания дополнительных деклараций с осуждением СВО. При этом россияне не допущены к участию в параде спортсменов на церемонии открытия Игр. Россияне также не будут упомянуты в медальной таблице соревнований, для нейтральных атлетов МОК утвердил свои флаг и гимн.
Олимпиада-2024 в Париже - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Олимпиада — кому это надо?
22 марта, 08:00
"Считаю, это общие слова. Уважаю всех руководителей и их мнения, но нужно все-таки судить с учетом специфики каждого вида спорта. К примеру, у нас для отбора на Олимпиаду существует десять турниров. Если ты пропускаешь чемпионат Европы, это уже понижает шансы на квалификацию, а если чемпионат мира - и вовсе. Раз нас не допускают на них в принципе, то нет смысла и обсуждать поездку. Я с пониманием отнесусь, если условный борец получит возможность принять участие, никто не имеет права вмешиваться в его личное решение. Он мог всю жизнь идти к этой вершине, его победу будут помнить и десятилетия спустя. Но это в том случае, если спортсмен действительно претендует на медали, а не просто хочет погулять по Парижу, занять 48-е место и вернуться домой ни с чем. Я не хочу разделения общества на тех, кто против участия россиян в Олимпиаде, и тех, кто за", - сказал Мамедов.
Согласно решению исполкома МОК, нейтральные спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации, национальных федераций или олимпийских комитетов, а также от поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпийских игр.
Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Олимпиада 2024 в Париже - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
"Надо ехать". Российские олимпийцы получили долгожданный сигнал сверху
21 марта, 18:50
 
СпортОлимпийские игрыПарижРоссияЕвропаИльгар МамедовДмитрий ПесковМеждународный олимпийский комитет (МОК)Летние Олимпийские игры 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала