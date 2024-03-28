https://ria.ru/20240328/olimpiada-1936420053.html

Президент ФФР высказался о поездке россиян на Олимпиаду в Париже

Президент ФФР высказался о поездке россиян на Олимпиаду в Париже - РИА Новости, 28.03.2024

Президент ФФР высказался о поездке россиян на Олимпиаду в Париже

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил РИА Новости, что с понимаем отнесется к поездке на Олимпиаду 2024 года в Париже тех... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T16:15

2024-03-28T16:15

2024-03-28T16:15

спорт

олимпийские игры

париж

россия

европа

ильгар мамедов

дмитрий песков

международный олимпийский комитет (мок)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Василий Богданов. Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил РИА Новости, что с понимаем отнесется к поездке на Олимпиаду 2024 года в Париже тех спортсменов, которые будут претендовать на самые высокие места. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью сайту "Аргументы и факты" заявил, что к решению россиян, которые поедут выступать на Играх, нужно относиться с уважением, так как у них может не быть другого шанса. МОК 8 декабря объявил о допуске россиян на Олимпиаду в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Исполком МОК 19 марта сообщил, что от атлетов не будут требовать подписания дополнительных деклараций с осуждением СВО. При этом россияне не допущены к участию в параде спортсменов на церемонии открытия Игр. Россияне также не будут упомянуты в медальной таблице соревнований, для нейтральных атлетов МОК утвердил свои флаг и гимн. "Считаю, это общие слова. Уважаю всех руководителей и их мнения, но нужно все-таки судить с учетом специфики каждого вида спорта. К примеру, у нас для отбора на Олимпиаду существует десять турниров. Если ты пропускаешь чемпионат Европы, это уже понижает шансы на квалификацию, а если чемпионат мира - и вовсе. Раз нас не допускают на них в принципе, то нет смысла и обсуждать поездку. Я с пониманием отнесусь, если условный борец получит возможность принять участие, никто не имеет права вмешиваться в его личное решение. Он мог всю жизнь идти к этой вершине, его победу будут помнить и десятилетия спустя. Но это в том случае, если спортсмен действительно претендует на медали, а не просто хочет погулять по Парижу, занять 48-е место и вернуться домой ни с чем. Я не хочу разделения общества на тех, кто против участия россиян в Олимпиаде, и тех, кто за", - сказал Мамедов. Согласно решению исполкома МОК, нейтральные спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации, национальных федераций или олимпийских комитетов, а также от поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпийских игр. Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

https://ria.ru/20240322/olimpiada-1934813879.html

https://rsport.ria.ru/20240321/olimpiada-1934779418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

спорт, олимпийские игры, париж, россия, европа, ильгар мамедов, дмитрий песков, международный олимпийский комитет (мок), летние олимпийские игры 2024