https://ria.ru/20240328/okean-1936411065.html

"Их просто забыли". Как семейная пара пропала посреди океана

"Их просто забыли". Как семейная пара пропала посреди океана - РИА Новости, 28.03.2024

"Их просто забыли". Как семейная пара пропала посреди океана

Больше четверти века назад супруги из Луизианы отправились на дайвинг в Коралловом море и не вернулись. Их искали с воздуха и в воде, но не обнаружили даже... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:59

2024-03-28T15:59

2024-03-28T15:59

австралия

полиция

дайверы

поиск

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости, Антонина Матвеева. Больше четверти века назад супруги из Луизианы отправились на дайвинг в Коралловом море и не вернулись. Их искали с воздуха и в воде, но не обнаружили даже останков. Загадочная трагедия взволновала людей по всему миру и даже легла в основу фильма.Вещи на бортуТом и Эйлин Лонерган отправились к Большому Барьерному рифу в Австралии 25 января 1998-го. Пара обожала нырять с аквалангами и планировала совершить трехкратное погружение на цепи мелководий.На катере вместе с инструкторами и другими туристами они остановились в сорока милях от берега и нырнули. От сопровождения отказались: на тот момент их стаж насчитывал уже 160 погружений.Спустя час группа дайверов вернулась на лодку. И, как ни в чем ни бывало, отправилась в порт.На следующий день в этом же месте плавали другие туристы, один из них нашёл на дне грузовой пояс от гидрокостюма. Решил, что кто-то просто потерял.Однако 27-го числа уже другая команда наткнулась на сумку с документами супругов. Перепуганные ныряльщики обратились в полицию. Сотрудники прибыли в хостел, где останавливались Лонерганы. На ресепшене сообщили, что в номер никто не возвращался.Посчитали дваждыНачались масштабные поиски. Семнадцать самолетов, два вертолета и несколько частных лодок прочесывали территорию на тысячи миль вокруг.Встал вопрос: как экипаж мог не заметить, что на борту не хватает двоих пассажиров? По словам команды, перекличку произвели неверно и случайно посчитали два раза другую супружескую пару. Однако один из туристов сообщил, что после последнего погружения проверки не было вовсе.Спустя пять дней появилась зацепка. На одном из пляжей нашли компенсатор плавучести с пометкой Тома. С тех пор вещи пропавших стали всплывать с завидной регулярностью. Например, баллон, один ласт. А также капюшон Айлин и разорванный о рифы женский гидрокостюм.Как показала экспертиза, ни один из предметов не имел повреждений от столкновения с хищниками. Не было и намека на гибель. Как и, впрочем, не было признаков, что они живы. В итоге поиски прекратили. Но ненадолго.Теории заговораЧерез шесть месяцев рыбаки выловили дайверскую дощечку с надписью:"Понедельник 26 января; 1998 8:00. Всем, кто может нам помочь: Мы были оставлены у Рифа Эйдженткурт 25 января 98 г. в 15:00. Пожалуйста, спасите нас, пришлите нам помощь прежде, чем мы умрём. Помогите!!!".После этого коронер Ноэль Нунэн, который занимался поисками, заявил, что Лонерганы потеряли рассудок из-за жары, в результате добровольно расстались с громоздким снаряжением, а затем утонули.По факту гибели было возбуждено уголовное дело. Хозяин лодки предстал перед судом за непредумышленное убийство, но отделался штрафом.Дело в том, что его адвокат активно распространял версию о самоубийстве и привел в суде записи из дневников погибших, опубликованных СМИ. В них Том сообщал, что готов расстаться с жизнью, а жена – о решении "поддержать". Близкие Лонерганов всячески опровергали это и настаивали: записи вырваны из контекста.Вскоре появилась еще одна гипотеза: супруги инициировали свою смерть. Американские исследователи и журналисты указывали на то, что записи сделаны слишком явно. Также выяснилось: у Тома были судебные тяжбы, связанные с финансами, которые грозили большим сроком.Странным был и телефонный звонок в туристическую компанию, который мужчина сделал накануне трагедии. Он несколько раз спросил будет ли катер плыть по рифу Азенкур и посещает ли это это место чартерная лодка. Позже именно там обнаружат спасательный круг.В дальнейшем множество людей обращалось в полицию, сообщая что якобы видели пару живыми. В 2004-м история пропавших легла в основу художественного фильма "Открытое море". Их судьба по сей день остается загадкой.

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австралия, полиция, дайверы, поиск