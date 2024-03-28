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При обстреле Петровского района Донецка пострадала женщина
При обстреле Петровского района Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 28.03.2024
При обстреле Петровского района Донецка пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T22:49
2024-03-28T22:49
2024-03-28T22:49
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 марта по состоянию на 22.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): - по улице Роборовского, 7 ранена женщина 1971 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 18.40 ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу два снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая удаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933155944.html
петровский район
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При обстреле Петровского района Донецка пострадала женщина
ДНР в СЦКК: при обстреле Петровского района Донецка ВСУ пострадала женщина