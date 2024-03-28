https://ria.ru/20240328/obstrel-1936498675.html

При обстреле Петровского района Донецка пострадала женщина

При обстреле Петровского района Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 28.03.2024

При обстреле Петровского района Донецка пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T22:49

2024-03-28T22:49

2024-03-28T22:49

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 марта по состоянию на 22.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): - по улице Роборовского, 7 ранена женщина 1971 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 18.40 ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу два снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая удаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240315/obstrel-1933155944.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия