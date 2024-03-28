https://ria.ru/20240328/obstrel-1936444778.html

В Белгородской области ВСУ обстреляли инфраструктурный объект с БПЛА

В Белгородской области ВСУ обстреляли инфраструктурный объект с БПЛА - РИА Новости, 28.03.2024

В Белгородской области ВСУ обстреляли инфраструктурный объект с БПЛА

Беспилотник самолетного типа атаковал инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе, пострадавших нет, произошло возгорание сухой травы, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:40

2024-03-28T17:40

2024-03-28T17:40

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа атаковал инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе, пострадавших нет, произошло возгорание сухой травы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа подвергся инфраструктурный объект в районе поселка Томаровка. Пострадавших нет. Произошло возгорание сухой травы на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова. Очаг оперативно потушили пожарные. Яковлевский городской округ расположен в западной части Белгородской области, он не граничит с Украиной. Поселок Томаровка находится на расстоянии примерно 25 километров от украинской границы.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины