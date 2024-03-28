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В Белгородской области ВСУ обстреляли инфраструктурный объект с БПЛА - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/obstrel-1936444778.html
В Белгородской области ВСУ обстреляли инфраструктурный объект с БПЛА
В Белгородской области ВСУ обстреляли инфраструктурный объект с БПЛА - РИА Новости, 28.03.2024
В Белгородской области ВСУ обстреляли инфраструктурный объект с БПЛА
Беспилотник самолетного типа атаковал инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе, пострадавших нет, произошло возгорание сухой травы, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:40
2024-03-28T17:40
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа атаковал инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе, пострадавших нет, произошло возгорание сухой травы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа подвергся инфраструктурный объект в районе поселка Томаровка. Пострадавших нет. Произошло возгорание сухой травы на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова. Очаг оперативно потушили пожарные. Яковлевский городской округ расположен в западной части Белгородской области, он не граничит с Украиной. Поселок Томаровка находится на расстоянии примерно 25 километров от украинской границы.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области ВСУ обстреляли инфраструктурный объект с БПЛА

Гладков: в Белгородской области ВСУ обстреляли инфраструктурный объект с БПЛА

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа атаковал инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе, пострадавших нет, произошло возгорание сухой травы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа подвергся инфраструктурный объект в районе поселка Томаровка. Пострадавших нет. Произошло возгорание сухой травы на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.
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России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
Очаг оперативно потушили пожарные.
Яковлевский городской округ расположен в западной части Белгородской области, он не граничит с Украиной. Поселок Томаровка находится на расстоянии примерно 25 километров от украинской границы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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