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При обстреле Донецка ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Донецка ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.03.2024
При обстреле Донецка ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:27
2024-03-28T15:27
2024-03-28T15:31
петровский район
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донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В Петровском районе Донецка в результате сброса с БПЛА взрывоопасного предмета, по предварительной информации, получил ранения парень 2007 года рождения", — написал Кулемзин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что ВСУ в 10:40 сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на этот район. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая удалённая от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
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При обстреле Донецка ВСУ пострадал мирный житель
Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ с БПЛА пострадал мирный житель