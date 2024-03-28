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При обстреле Донецка ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 28.03.2024 (обновлено: 15:31 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/obstrel-1936402997.html
При обстреле Донецка ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Донецка ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.03.2024
При обстреле Донецка ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:27
2024-03-28T15:31
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В Петровском районе Донецка в результате сброса с БПЛА взрывоопасного предмета, по предварительной информации, получил ранения парень 2007 года рождения", — написал Кулемзин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что ВСУ в 10:40 сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на этот район. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая удалённая от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
петровский район
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия
Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле Донецка ВСУ пострадал мирный житель

Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ с БПЛА пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В Петровском районе Донецка в результате сброса с БПЛА взрывоопасного предмета, по предварительной информации, получил ранения парень 2007 года рождения", — написал Кулемзин.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что ВСУ в 10:40 сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на этот район.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая удалённая от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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