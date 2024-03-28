https://ria.ru/20240328/obstrel-1936402997.html

При обстреле Донецка ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Донецка ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.03.2024

При обстреле Донецка ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:27

2024-03-28T15:27

2024-03-28T15:31

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В Петровском районе Донецка в результате сброса с БПЛА взрывоопасного предмета, по предварительной информации, получил ранения парень 2007 года рождения", — написал Кулемзин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что ВСУ в 10:40 сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на этот район. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая удалённая от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия