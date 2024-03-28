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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 28.03.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:04
2024-03-28T14:04
2024-03-28T14:04
специальная военная операция на украине
петровский район
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 10.40 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, ВСУ в 13.35 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка