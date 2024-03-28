https://ria.ru/20240328/obstrel-1936376277.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 28.03.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:04

2024-03-28T14:04

2024-03-28T14:04

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 10.40 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, ВСУ в 13.35 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия