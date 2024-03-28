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Мэр Донецка рассказал о последствиях ракетного обстрела - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/obstrel-1936357491.html
Мэр Донецка рассказал о последствиях ракетного обстрела
Мэр Донецка рассказал о последствиях ракетного обстрела - РИА Новости, 28.03.2024
Мэр Донецка рассказал о последствиях ракетного обстрела
Школа, центр детского и юношеского творчества, а также 14 многоквартирных домов повреждены в результате ракетного обстрела Пролетарского района Донецка в ночь... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:51
2024-03-28T12:51
специальная военная операция на украине
пролетарский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 мар – РИА Новости. Школа, центр детского и юношеского творчества, а также 14 многоквартирных домов повреждены в результате ракетного обстрела Пролетарского района Донецка в ночь на четверг, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Продолжает поступать информация о последствиях вчерашнего вечернего обстрела украинскими нацистами Пролетарского района нашего города. В результате прилёта ракеты, выпущенной из РСЗО, повреждено остекление 14 многоквартирных жилых домов, здания средней школы и центра детского и юношеского творчества", - написал он. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в среду в 23:10 мск выпустили ракету из РСЗО по Пролетарскому району Донецка.
https://ria.ru/20240310/obstrel-1932173306.html
пролетарский район
донецк
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пролетарский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Пролетарский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Мэр Донецка рассказал о последствиях ракетного обстрела

Кулемзин: в Донецке из-за обстрела повреждены школа и центр детского творчества

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мар – РИА Новости. Школа, центр детского и юношеского творчества, а также 14 многоквартирных домов повреждены в результате ракетного обстрела Пролетарского района Донецка в ночь на четверг, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"Продолжает поступать информация о последствиях вчерашнего вечернего обстрела украинскими нацистами Пролетарского района нашего города. В результате прилёта ракеты, выпущенной из РСЗО, повреждено остекление 14 многоквартирных жилых домов, здания средней школы и центра детского и юношеского творчества", - написал он.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в среду в 23:10 мск выпустили ракету из РСЗО по Пролетарскому району Донецка.
Последствия обстрела гимназии №92 в Кировском районе Донецка. 10 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
При обстреле Донецка ВСУ повредили школы, ясли и женскую консультацию
10 марта, 18:27
 
Специальная военная операция на УкраинеПролетарский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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