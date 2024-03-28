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Мэр Донецка рассказал о последствиях ракетного обстрела
Мэр Донецка рассказал о последствиях ракетного обстрела - РИА Новости, 28.03.2024
Мэр Донецка рассказал о последствиях ракетного обстрела
Школа, центр детского и юношеского творчества, а также 14 многоквартирных домов повреждены в результате ракетного обстрела Пролетарского района Донецка в ночь... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:51
2024-03-28T12:51
2024-03-28T12:51
специальная военная операция на украине
пролетарский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 мар – РИА Новости. Школа, центр детского и юношеского творчества, а также 14 многоквартирных домов повреждены в результате ракетного обстрела Пролетарского района Донецка в ночь на четверг, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Продолжает поступать информация о последствиях вчерашнего вечернего обстрела украинскими нацистами Пролетарского района нашего города. В результате прилёта ракеты, выпущенной из РСЗО, повреждено остекление 14 многоквартирных жилых домов, здания средней школы и центра детского и юношеского творчества", - написал он. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в среду в 23:10 мск выпустили ракету из РСЗО по Пролетарскому району Донецка.
https://ria.ru/20240310/obstrel-1932173306.html
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Мэр Донецка рассказал о последствиях ракетного обстрела
Кулемзин: в Донецке из-за обстрела повреждены школа и центр детского творчества