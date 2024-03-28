https://ria.ru/20240328/obstrel-1936316488.html

Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 28.03.2024

Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки

Украинские войска за минувшие сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:09

2024-03-28T10:09

2024-03-28T10:09

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим ведет террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинские войска нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 16 прилетов", - рассказал источник. Всего были обстреляны девять населенных пунктов: Великие Копани, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Днепряны, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Любимовка, Корсунка. Уточняется, есть ли жертвы и разрушения инфраструктуры. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , происшествия, новая каховка