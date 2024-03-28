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Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР - РИА Новости, 28.03.2024
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР
Украинские войска в 06.00 мск выпустили одну ракету из РСЗО по Углегорску в Горловском районе ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T09:08
2024-03-28T09:08
2024-03-28T09:08
специальная военная операция на украине
углегорск
донецкая народная республика
константиновка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в 06.00 мск выпустили одну ракету из РСЗО по Углегорску в Горловском районе ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.00 - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Углегорск: выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 23.10 мск 27 марта выпустили ракету из РСЗО по Донецку.
https://ria.ru/20240318/belgorod-1933915160.html
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углегорск, донецкая народная республика, константиновка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Углегорск, Донецкая Народная Республика, Константиновка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Углегорску