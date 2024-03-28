https://ria.ru/20240328/obstrel-1936305983.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР

Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР - РИА Новости, 28.03.2024

Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР

Украинские войска в 06.00 мск выпустили одну ракету из РСЗО по Углегорску в Горловском районе ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T09:08

2024-03-28T09:08

2024-03-28T09:08

специальная военная операция на украине

углегорск

донецкая народная республика

константиновка

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934519250_0:8:3061:1730_1920x0_80_0_0_385e9d4d81cc6f1fbc371a80defe9cf1.jpg

ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в 06.00 мск выпустили одну ракету из РСЗО по Углегорску в Горловском районе ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.00 - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Углегорск: выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 23.10 мск 27 марта выпустили ракету из РСЗО по Донецку.

https://ria.ru/20240318/belgorod-1933915160.html

углегорск

донецкая народная республика

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

углегорск, донецкая народная республика, константиновка, сцкк, происшествия