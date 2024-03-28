Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/obstrel-1936305983.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР - РИА Новости, 28.03.2024
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР
Украинские войска в 06.00 мск выпустили одну ракету из РСЗО по Углегорску в Горловском районе ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T09:08
2024-03-28T09:08
специальная военная операция на украине
углегорск
донецкая народная республика
константиновка
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934519250_0:8:3061:1730_1920x0_80_0_0_385e9d4d81cc6f1fbc371a80defe9cf1.jpg
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в 06.00 мск выпустили одну ракету из РСЗО по Углегорску в Горловском районе ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.00 - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Углегорск: выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 23.10 мск 27 марта выпустили ракету из РСЗО по Донецку.
https://ria.ru/20240318/belgorod-1933915160.html
углегорск
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934519250_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_b2eaca2f329c5337ca8b82a398418cd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
углегорск, донецкая народная республика, константиновка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Углегорск, Донецкая Народная Республика, Константиновка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Углегорску

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты
Фрагмент ракеты - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в 06.00 мск выпустили одну ракету из РСЗО по Углегорску в Горловском районе ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.00 - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Углегорск: выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 23.10 мск 27 марта выпустили ракету из РСЗО по Донецку.
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Белгородский Минздрав назвал число погибших с 12 марта при обстрелах ВСУ
18 марта, 09:57
 
Специальная военная операция на УкраинеУглегорскДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала