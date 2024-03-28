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Режиссеру Кристоферу Нолану присвоят звание рыцаря - РИА Новости, 28.03.2024
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Шоубиз
 
23:07 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/nolan-1936499725.html
Режиссеру Кристоферу Нолану присвоят звание рыцаря
Режиссеру Кристоферу Нолану присвоят звание рыцаря - РИА Новости, 28.03.2024
Режиссеру Кристоферу Нолану присвоят звание рыцаря
Британскому режиссеру и лауреату премии "Оскар" Кристоферу Нолану присвоят звание рыцаря, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T23:07
2024-03-28T23:07
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Британскому режиссеру и лауреату премии "Оскар" Кристоферу Нолану присвоят звание рыцаря, сообщает телеканал Sky News. "Оскароносный режиссер Кристофер Нолан получит титул рыцаря", - передает телеканал со ссылкой на правительственные документы. Согласно этим документам, его жена кинопродюсер Эмма Томас будет удостоена титула леди. Британский и американский режиссер Кристофер Нолан ранее в марте 2024 года стал лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Оппенгеймер", а сама кинолента была удостоена награды американской киноакадемии в категории "Лучший фильм года". Как сообщает Sky News, ранее Нолан был выдвинут на шесть номинаций премии "Оскар".
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Шоубиз, Кристофер Нолан, В мире, Новости культуры
Режиссеру Кристоферу Нолану присвоят звание рыцаря

Кристоферу Нолану присвоят звание рыцаря, а Эмма Томас получит титул леди

© AP Photo / Jordan StraussРежиссер Кристофер Нолан
Режиссер Кристофер Нолан - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Jordan Strauss
Режиссер Кристофер Нолан. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Британскому режиссеру и лауреату премии "Оскар" Кристоферу Нолану присвоят звание рыцаря, сообщает телеканал Sky News.
"Оскароносный режиссер Кристофер Нолан получит титул рыцаря", - передает телеканал со ссылкой на правительственные документы.
Согласно этим документам, его жена кинопродюсер Эмма Томас будет удостоена титула леди.
Британский и американский режиссер Кристофер Нолан ранее в марте 2024 года стал лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Оппенгеймер", а сама кинолента была удостоена награды американской киноакадемии в категории "Лучший фильм года". Как сообщает Sky News, ранее Нолан был выдвинут на шесть номинаций премии "Оскар".
Статуэтка Оскара - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
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