https://ria.ru/20240328/mzhd-1936341846.html

На Павелецком вокзале открылась первая прачечная самообслуживания

На Павелецком вокзале открылась первая прачечная самообслуживания - РИА Новости, 28.03.2024

На Павелецком вокзале открылась первая прачечная самообслуживания

Первая круглосуточная прачечная самообслуживания открылась на российском вокзале – она разместилась на столичном Павелецком вокзале, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T11:48

2024-03-28T11:48

2024-03-28T11:48

общество

адлер

ржд

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Первая круглосуточная прачечная самообслуживания открылась на российском вокзале – она разместилась на столичном Павелецком вокзале, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). "Посетители Павелецкого вокзала в ожидании поезда теперь могут воспользоваться прачечной самообслуживания. В специально оборудованном помещении у пассажиров есть возможность как постирать, так и высушить вещи. Это первая на вокзалах России", - рассказали в МЖД. В прачечной - четыре стиральные и четыре сушильные машины с терминалами оплаты, а также места для ожидания. "Пользователям доступны несколько режимов стирки в зависимости от продолжительности и температуры воды. Максимальный объем загрузки вещей в стиральные и сушильные машины – 12 килограммов. Услуга предоставляется круглосуточно. Стоимость одной стирки составляет 500 рублей, сушки – 100 рублей. Моющее средство и кондиционер входят в стоимость", - добавили в компании. Там сообщили, что в ближайших планах - открытие прачечной самообслуживания на вокзале Адлер.

https://ria.ru/20230929/rzhd-1899339319.html

адлер

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общество, адлер, ржд