https://ria.ru/20240328/mvf-1936391415.html

Турецкие власти опровергли сообщение о планах заключить соглашение с МВФ

Турецкие власти опровергли сообщение о планах заключить соглашение с МВФ - РИА Новости, 28.03.2024

Турецкие власти опровергли сообщение о планах заключить соглашение с МВФ

Власти Турции не заключали и не намереваются заключать соглашение с Международным валютным фондом, заявил в эфире NTV в четверг официальный представитель... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:50

2024-03-28T14:50

2024-03-28T14:50

экономика

цены на нефть

турция

омер челик

мехмет шимшек

центральный банк рф (цб рф)

в мире

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СТАМБУЛ, 28 мар - РИА Новости. Власти Турции не заключали и не намереваются заключать соглашение с Международным валютным фондом, заявил в эфире NTV в четверг официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик. "Эти утверждения не имеют ничего общего с действительностью, это политические манипуляции. Мы проводим очень сильную программу реформ в экономике, президент (Тайип) Эрдоган полностью поддерживает экономическое руководство. Инфляция будет постепенно снижаться по мере реализации экономической программы", - заявил Челик в интервью телеканалу NTV. Центробанк Турции на прошлой неделе повысил ключевую ставку на 500 базисных пунктов, до 50% с 45%, что стало неожиданностью для рынка, который ожидал сохранения ставки на прежнем уровне или же повышения на 250 базисных пунктов. Руководство турецкого регулятора ранее заявляло о намерении удерживать ключевую ставку до тех пор, пока инфляция в стране не покажет признаков устойчивого снижения к целевым значениям. Годовая инфляция в Турции по итогам февраля, по официальным данным, ускорилась до 67,07%, сообщал Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 121,98%. ЦБ Турции ожидает выравнивания инфляционной ситуации к концу текущего года, прогноз регулятора на конец года составляет 36% и 14% - на 2025 год. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935580308.html

https://ria.ru/20240311/torgovlya-1932221121.html

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экономика, цены на нефть, турция, омер челик, мехмет шимшек, центральный банк рф (цб рф), в мире