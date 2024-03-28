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В МВД рассказали, как удалось вычислить машину террористов в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
07:15 28.03.2024 (обновлено: 08:17 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/mvd-1936297096.html
В МВД рассказали, как удалось вычислить машину террористов в "Крокусе"
В МВД рассказали, как удалось вычислить машину террористов в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
В МВД рассказали, как удалось вычислить машину террористов в "Крокусе"
Сотрудники полиции спасли из горящего "Крокус Сити Холла" видеоматериалы, которые в кратчайшие сроки помогли установить машину исполнителей теракта, сообщила... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T07:15
2024-03-28T08:17
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
красногорск
ирина волк
крокус сити холл
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
араз агаларов
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции спасли из горящего "Крокус Сити Холла" видеоматериалы, которые в кратчайшие сроки помогли установить машину исполнителей теракта, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."В тот день на место происшествия прибыли начальник полиции УМВД России по городскому округу Красногорск полковник полиции Максим Мягков и его заместитель подполковник полиции Дмитрий Новиков. Они незамедлительно проследовали в серверную. &lt;…&gt; Взломав дверь в помещение, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы", — говорится в публикации.Как отметила Волк, переданная полицейскими информация позволила оперативному штабу установить маршрут подозреваемых и обеспечить их задержание.Как рассказывал телеканалу РБК владелец "Крокуса" Араз Агаларов, сотрудники МЧС предотвратили возгорание помещения, где хранилась информация с камер видеонаблюдения. Благодаря спасенным данным правоохранительные органы смогли установить номер автомобиля террористов.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших при теракте, в котором указаны 143 фамилии. По последним данным, пострадали 182 человека.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
https://ria.ru/20240327/terakt-1936270949.html
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россия
красногорск
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происшествия, россия, красногорск, ирина волк, крокус сити холл, министерство внутренних дел рф (мвд россии), араз агаларов, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Красногорск, Ирина Волк, Крокус Сити Холл, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Араз Агаларов, Брянская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В МВД рассказали, как удалось вычислить машину террористов в "Крокусе"

МВД: машина террористов была установлена благодаря видео из горящего "Крокуса"

На месте задержания подозреваемых в нападении на "Крокус"
На месте задержания подозреваемых в нападении на Крокус
На месте задержания подозреваемых в нападении на "Крокус". Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции спасли из горящего "Крокус Сити Холла" видеоматериалы, которые в кратчайшие сроки помогли установить машину исполнителей теракта, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"В тот день на место происшествия прибыли начальник полиции УМВД России по городскому округу Красногорск полковник полиции Максим Мягков и его заместитель подполковник полиции Дмитрий Новиков. Они незамедлительно проследовали в серверную. <…> Взломав дверь в помещение, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы", — говорится в публикации.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших при теракте, в котором указаны 143 фамилии. По последним данным, пострадали 182 человека.
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Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
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