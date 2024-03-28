В МВД рассказали, как удалось вычислить машину террористов в "Крокусе"
МВД: машина террористов была установлена благодаря видео из горящего "Крокуса"
На месте задержания подозреваемых в нападении на "Крокус"
На месте задержания подозреваемых в нападении на "Крокус". Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции спасли из горящего "Крокус Сити Холла" видеоматериалы, которые в кратчайшие сроки помогли установить машину исполнителей теракта, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"В тот день на место происшествия прибыли начальник полиции УМВД России по городскому округу Красногорск полковник полиции Максим Мягков и его заместитель подполковник полиции Дмитрий Новиков. Они незамедлительно проследовали в серверную. <…> Взломав дверь в помещение, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы", — говорится в публикации.
Как отметила Волк, переданная полицейскими информация позволила оперативному штабу установить маршрут подозреваемых и обеспечить их задержание.
Как рассказывал телеканалу РБК владелец "Крокуса" Араз Агаларов, сотрудники МЧС предотвратили возгорание помещения, где хранилась информация с камер видеонаблюдения. Благодаря спасенным данным правоохранительные органы смогли установить номер автомобиля террористов.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших при теракте, в котором указаны 143 фамилии. По последним данным, пострадали 182 человека.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
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